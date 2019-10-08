В Тюмени вынесли приговор строителю, устроившему пожар на 2 млн рублей

Мировой судья постановил признать молодого человека виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере. Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Беспечность рабочего при гидроизоляции кровли жилого привела к пожару после нагревания мастики.
Обвиняемый во время процесса полностью признал вину.
В тушении пожара на Хохрякова участвовало 15 спецмашин МЧС. Огонь распространился на площади 125 квадратных метров и перекинулся на одну из квартир. По словам очевидцев, ветер способствовал распространению пламени на крыше.