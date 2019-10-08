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В Тюмени вынесли приговор строителю, устроившему пожар на 2 млн рублей

8 октября 2019, 11:53
Фото: 1Mi
Тюменский суд приговорил 21-летнего строителя к 10 месяцам исправительных работ из-за пожара, который произошел в элитной многоэтажке на Хохрякова,10. Ущерб от неудачного ремонта исчисляется 2,6 млн рублей.
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Тюмень

Мировой судья постановил признать молодого человека виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере. Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Беспечность рабочего при гидроизоляции кровли жилого привела к пожару после нагревания мастики.

Обвиняемый во время процесса полностью признал вину.

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В тушении пожара на Хохрякова участвовало 15 спецмашин МЧС. Огонь распространился на площади 125 квадратных метров и перекинулся на одну из квартир. По словам очевидцев, ветер способствовал распространению пламени на крыше.

#Новости#Суды#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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