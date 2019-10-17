Три вахтовика погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Известно, что легковой автомобиль двигался со стороны Тюмени и выехал на встречку. В результате транспортное средство столкнулось с грузовиков DAF. От удара обе машины вылетели в кювет. Грузовик опрокинулся на бок, а от легковушки осталась только груда искореженного металла.