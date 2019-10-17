nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три вахтовика погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

17 октября 2019, 12:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Тюмень на 195-м км произошло ДТП, к котором погибли три вахтовика. Они ехали домой на машине Renault.

Известно, что легковой автомобиль двигался со стороны Тюмени и выехал на встречку. В результате транспортное средство столкнулось с грузовиков DAF. От удара обе машины вылетели в кювет. Грузовик опрокинулся на бок, а от легковушки осталась только груда искореженного металла.

Отмечается, что водитель фуры не пострадал. ДТП произошло около 08:00. На данном участке организовано реверсивное движение, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает mkset.ru.

Смертельная авария произошла на трассе Тюмень-Екатеринбург
Узнать подробнее

12 октября на 281-м километре федеральной трассе столкнулись Volkswagen Polo и Lada. В результате погиб один человек, ещё пятеро пострадали. С места ДТП врачи увезли двое детей и трёх взрослых. Известно, что Volkswagen выехал на полосу встречного движения.

#Новости#Федеральная трасса#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25