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Смертельная авария произошла на трассе Тюмень-Екатеринбург

12 октября 2019, 07:55
Фото: 1Mi
В аварии на трассе Тюмень-Екатеринбург погиб один человек и еще пять пострадали. Среди пострадавших – дети.
Сюжет
Тюмень

Авария произошла в седьмом часу вечера, на 281-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

Столкнулись Volkswagen Polo и Lada, в итоге один человек погиб, пятеро получили травмы, в том числе двое детей.

Как сообщают в ГИБДД, 60-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу во время обгона, где столкнулся с отечественным автомобилем.

«В результате ДТП погиб 78-летний пассажир Volkswagen, который ехал на заднем сиденье. Также в ДТП пострадали водитель Volkswagen и две его пассажирки, женщины 1978 и 1965 годов рождения. Все они были пристегнуты. В Lada пострадали дети трех и пяти лет, они ехали сзади в детских удерживающих устройствах», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

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