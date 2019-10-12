Смертельная авария произошла на трассе Тюмень-Екатеринбург

«В результате ДТП погиб 78-летний пассажир Volkswagen, который ехал на заднем сиденье. Также в ДТП пострадали водитель Volkswagen и две его пассажирки, женщины 1978 и 1965 годов рождения. Все они были пристегнуты. В Lada пострадали дети трех и пяти лет, они ехали сзади в детских удерживающих устройствах», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.