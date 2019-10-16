nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МЧС нашло несколько нарушений в тюменском «Медицинском городе»

16 октября 2019, 06:02
Фото: 1Mi
Вслед за силовиками, которые проверяют директора и экс-главврач «Медицинского города» Андрея Кудрякова на причастность к списанию казенного имущества, в медучреждение с проверкой пришли сотрудники МЧС.
Сюжет
Тюмень
Главврач «Медицинского города» ушел на повышение после проверок силовых структур
Узнать подробнее

В ходе инспекции они обнаружили девять нарушений противопожарной безопасности, среди которых: ограждения гардероба и помещения электрощитовой были изготовлены из горючего пластика, также не соответствовала нормам перегородка на одном из этаже здания.

Напор из «пожарного водопровода» оказался в пять раз слабее минимально установленной нормы, в здании «Медицинского города» отсутствуют лифты для транспортирования пожарных подразделений.

В «Медицинском городе» должность Кудрякова занял другой
Узнать подробнее

Вопросы у Управления МЧС по Тюменской области вызвали и лестницы, некоторые из которых были с неправильным уклоном. Помимо этого в лифтовых холлах не были установлены противопожарные двери.

Ранее с поста директора был уволен бывший главный врач «Медицинского города» Андрей Кудряков, в настоящее время его проверяют на причастность к списанию казенного имущества.

#Новости#Медицинский город#Проверки#Тюменская область#МЧС#Пожарная безопасность#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25