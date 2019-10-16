МЧС нашло несколько нарушений в тюменском «Медицинском городе»

В ходе инспекции они обнаружили девять нарушений противопожарной безопасности, среди которых: ограждения гардероба и помещения электрощитовой были изготовлены из горючего пластика, также не соответствовала нормам перегородка на одном из этаже здания.
Напор из «пожарного водопровода» оказался в пять раз слабее минимально установленной нормы, в здании «Медицинского города» отсутствуют лифты для транспортирования пожарных подразделений.
Вопросы у Управления МЧС по Тюменской области вызвали и лестницы, некоторые из которых были с неправильным уклоном. Помимо этого в лифтовых холлах не были установлены противопожарные двери.
Ранее с поста директора был уволен бывший главный врач «Медицинского города» Андрей Кудряков, в настоящее время его проверяют на причастность к списанию казенного имущества.