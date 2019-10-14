Главврач «Медицинского города» ушел на повышение после проверок силовых структур

О том, почему появилась информация об отставке Андрея Кудрякова прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Такой приказ действительно был подписан, однако А. Ю. Кудряков с ним ознакомлен не был и расторжения трудового договора не произошло. В связи с изменением структуры учреждения другим приказом на А. Ю. Кудрякова были возложено исполнение обязанностей директора ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», поэтому проект приказа от 10.10 не прошел дальнейшие процедуры, предусмотренные ТК».
«На сегодняшний день А. Ю. Кудряков осуществляет руководство учреждением. Должности директора учреждения и главного врача утверждаются после череды согласований и других мероприятий, поэтому о любых изменениях дальнейших можно будет говорить только по факту завершения процедур назначения», — сообщили в ведомстве.
Ранее в «Медгороде» были проведены проверки различных ведомств, которые обнаружили нарушения в расходовании фонда ОМС на 17 млн рублей. Из-за растраты следователи возбудили уголовное дело. Основным подозреваемым в деле является главный бухгалтер учреждения. При этом деньги были отправлены на счета отеля «Море» на реабилитацию пациентов Медгорода». В конце августа (после скандала) владельцы четырехзвездочного заведения выставили здание на «Авито» за 100 млн рублей.
В ходе проверки департамента здравоохранения региона были выявлены необоснованные ежемесячные доплаты подчиненным в 2017 и 2018 году.