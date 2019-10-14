Главврач «Медицинского города» ушел на повышение после проверок силовых структур

«Такой приказ действительно был подписан, однако А. Ю. Кудряков с ним ознакомлен не был и расторжения трудового договора не произошло. В связи с изменением структуры учреждения другим приказом на А. Ю. Кудрякова были возложено исполнение обязанностей директора ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», поэтому проект приказа от 10.10 не прошел дальнейшие процедуры, предусмотренные ТК».