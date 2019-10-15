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В «Медицинском городе» должность Кудрякова занял другой

15 октября 2019, 09:21
Фото: medgorod.info
О том, что бывший главный врач МКМЦ «Медицинский город» Андрей Кудряков не работает в учреждении, стало известно из источников «Нашего города».
Сюжет
Тюмень

Главврач скандального медицинского центра не долго пробыл на новой должности — директора учреждения.

Теперь в «Медицинском городе» на должности директора другой человек. Исполняющим обязанности назначена Елена Неверова, о чем она лично подтвердила журналисту нашего издания. Работает ли в настоящее время Андрей Кудряков в учреждении, директор комментировать отказалась.

О судьбе бышего руководителя она говорить отказалась.

«Я не уполномочена давать такую информацию. Все вопросы к департаменту здравоохранения. Я только знаю за себя, приказ подписала».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердить информацию об увольнении Андрея Кудрякова опреативно не удалось.

Ранее в «Медгороде» проходили проверки в том числе и силовых ведомств, которые обнаружили нарушения в расходовании фонда ОМС на 17 миллионов рублей. Из-за растраты следователи возбудили уголовное дело. Основной подозреваемый в деле — главный бухгалтер учреждения.

«Медицинский город» проверял региональный департамент здравоохранения, который выявил необоснованные ежемесячные доплаты подчиненным в 2017 и 2018 году.

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