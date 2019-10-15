В «Медицинском городе» должность Кудрякова занял другой

Теперь в «Медицинском городе» на должности директора другой человек. Исполняющим обязанности назначена Елена Неверова, о чем она лично подтвердила журналисту нашего издания. Работает ли в настоящее время Андрей Кудряков в учреждении, директор комментировать отказалась.