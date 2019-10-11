Дело дошло до митинга: школьники поддержали избившего ребенка учителя

Внутри школы появились плакаты в поддержку учителя, которого сначала отстранили, а позже уволили. Инцидентом заинтересовался департамент образования и науки Тюменской области, там отметили, что у них есть вопросы к образовательному учреждению.
СКР по Тюменской области пообещал провести проверку по факту произошедшего в школе, депутат Геннадий Онищенко заступился за преподавателя.
В комментариях к посту о плакатах в поддержку учителя тюменцы отдали предпочтение в этом инциденте преподавателю. По мнению большинства, он сделал то, что должны были делать родители.
Были сообщения и от тех, кто напоминал, что детей бить нельзя, однако с ними мало кто согласился. Также в комментариях осудили тех, кто выложил видео с избиением и предал побои взрослым человеком ребенка огласки.