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Дело дошло до митинга: школьники поддержали избившего ребенка учителя

11 октября 2019, 05:28
Фото: ЧС Тюмень
Ученики школы №2 в поселке Боровский Тюменской области выступили в поддержку преподавателя, побившего и обматерившего ребенка.
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Тюмень
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Внутри школы появились плакаты в поддержку учителя, которого сначала отстранили, а позже уволили. Инцидентом заинтересовался департамент образования и науки Тюменской области, там отметили, что у них есть вопросы к образовательному учреждению.

СКР по Тюменской области пообещал провести проверку по факту произошедшего в школе, депутат Геннадий Онищенко заступился за преподавателя.

Фото: ЧС Тюмень

В комментариях к посту о плакатах в поддержку учителя тюменцы отдали предпочтение в этом инциденте преподавателю. По мнению большинства, он сделал то, что должны были делать родители.

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Были сообщения и от тех, кто напоминал, что детей бить нельзя, однако с ними мало кто согласился. Также в комментариях осудили тех, кто выложил видео с избиением и предал побои взрослым человеком ребенка огласки.

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#Новости#Тюменская область#Школы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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