Онищенко и родители заступились за учителя ОБЖ, прокуроры и СКР проводят проверку

По данным издания «Наш город», родители и ученики школы тоже заступились за педагога. В соцсетях инициативная группа высказывает слова поддержки учителю ОБЖ. Сотрудники сферы образования ограничены в возможности контролировать и влиять на поведение ученика и этим могут воспользоваться.