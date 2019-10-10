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Онищенко и родители заступились за учителя ОБЖ, прокуроры и СКР проводят проверку

10 октября 2019, 14:21
Фото: Википедия
Бывший санитарный врач РФ и депутат Геннадий Онищенко заступился за тюменского учителя, который ударил школьников. Ранее с проверкой в учебное заведение нагрянула Тюменская районная прокуратура, СК РФ региона и управление образования Тюменского района.
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Дети

Онищенко не исключил, что у учителя ОБЖ «могли быть оправдательные причины» подобных действий. По данным URA.RU, Виктор Садлинский был уволен с занимаемой должности.

Между тем прокуроры и следователи СКР пообещали провести проверку по факту произошедшего в школе №2 в Боровском. Тюменские чиновники отмечают, что применение физической силы на уроках совершенно недопустимо.

По данным издания «Наш город», родители и ученики школы тоже заступились за педагога. В соцсетях инициативная группа высказывает слова поддержки учителю ОБЖ. Сотрудники сферы образования ограничены в возможности контролировать и влиять на поведение ученика и этим могут воспользоваться.

Директор департамента образования и науки Тюменской области отметил, что в организации работы школы №2 «есть вопросы». Он заметил, что в сфере образования не все участки могут быть «под бдительным контролем».

#Новости#Дети#Школьники#Учителя#Александр Мязин#Общество
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