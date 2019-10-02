После скандалов с пытками управление СКР по ХМАО возглавит новый начальник

Документ подписан 30 сентября. Помимо назначений в этот день были уволены около десятка генералов в различных субъектах страны. Между тем, на официальном сайте Кремля данных о новых назначениях нет.
Мокшин с середины июня 2016 года работает замначальника следственного управления СКР по Камчатскому краю. С 1997 года он пришел на службу в прокуратуру. Ранее Мокшин занимал должность замруководителя СУ СКР по Воронежской области.
С середины сентября в СКР по ХМАО работает врио руководителя Виталий Кузнецов. По данным СМИ, новые назначения в Югре – это результат скандалов с пытками в Сургуте в ИВС-1. В августе в СКР проверяли два подобных случая, у одного из пострадавших заключенных изолятора был «проломлен череп». ИВС посетил член СПЧ.