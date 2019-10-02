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После скандалов с пытками управление СКР по ХМАО возглавит новый начальник

2 октября 2019, 11:53
Фото: СКР
Согласно указу № 474 президента РФ управление СКР по ХМАО возглавит Михаил Мокшин.

Документ подписан 30 сентября. Помимо назначений в этот день были уволены около десятка генералов в различных субъектах страны. Между тем, на официальном сайте Кремля данных о новых назначениях нет.

Мокшин с середины июня 2016 года работает замначальника следственного управления СКР по Камчатскому краю. С 1997 года он пришел на службу в прокуратуру. Ранее Мокшин занимал должность замруководителя СУ СКР по Воронежской области.

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С середины сентября в СКР по ХМАО работает врио руководителя Виталий Кузнецов. По данным СМИ, новые назначения в Югре – это результат скандалов с пытками в Сургуте в ИВС-1. В августе в СКР проверяли два подобных случая, у одного из пострадавших заключенных изолятора был «проломлен череп». ИВС посетил член СПЧ.

#Новости#СКР#Заключенные#Новости Югры и Ямала#Александр Мязин#Политика
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