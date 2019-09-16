Следователи СКР: 30-летний тюменец похитил бывшую и ударил ногой участкового

По данным СКР 7 июня подозреваемый находился возле дома бывшей сожительницы на улице Широтной. Угрожая применить силу, он заставил её сесть в его автомобиль. В этот момент рядом проходил участковый, который пытался предотвратить преступление. Мужчина выкрутил ему руки и ударил ногой.
Злоумышленник выехал из города и удерживал девушку в районе пруда Лесного и удерживал её несколько часов. Подозреваемого задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью после установления его личности.
На данный момент расследование дела продолжается.
В январе 2019 года тюменские пранкеры разыграли похищение девушки в центре города. Организаторы мероприятия и «пострадавшая» получили 10 суток ареста за хулиганство.