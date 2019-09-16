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Следователи СКР: 30-летний тюменец похитил бывшую и ударил ногой участкового

16 сентября 2019, 12:41
Фото: 1Mi
В Тюмени 30-летнему мужчине предъявлены обвинения в похищении девушки и нападении на участкового.
Сюжет
Тюмень

По данным СКР 7 июня подозреваемый находился возле дома бывшей сожительницы на улице Широтной. Угрожая применить силу, он заставил её сесть в его автомобиль. В этот момент рядом проходил участковый, который пытался предотвратить преступление. Мужчина выкрутил ему руки и ударил ногой.

Злоумышленник выехал из города и удерживал девушку в районе пруда Лесного и удерживал её несколько часов. Подозреваемого задержали сотрудники по борьбе с организованной преступностью после установления его личности.

На данный момент расследование дела продолжается.

В январе 2019 года тюменские пранкеры разыграли похищение девушки в центре города. Организаторы мероприятия и «пострадавшая» получили 10 суток ареста за хулиганство.

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#Новости#Бытовая ссора#СКР#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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