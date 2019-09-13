Тюменский нарколог: Лечить нужно не алкогольную зависимость, а человека

Смертность от отравления алкоголем снизилась с 16,9 до 7,5 человек на 100 тысяч населения, заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 80,35 до 32 случаев на 100 тысяч населения.
Общий показатель алкозависимых по России снижается. Предлагаются новые законы по уменьшению количества выпивающих. Все чаще пропагандируется здоровый образ жизни. Появляются новые направления в развитии человека, но, несмотря на все способы «отвлечь» человека от алкоголя, получается это далеко не всегда.
Для того, чтобы разобраться в проблеме, редакция «Нашего города» обратилась к тюменскому наркологу, Сергею Егорову.
— В чем причина нездорового отношения к алкоголю?
Любая эмоция, любое чувство идет от потребности, того, что хочется на самом деле. Если человек не имеет навыка удовлетворения этой самой потребности, она удовлетворится все равно, но другим, чаще „неэкологичным“ способом. Один из приемов справиться с неудовлетворенностью от того, что человеку не удалось получить то, что он хочет — это выпить алкоголь. И зависимый снова себя обманет, мол, я чуть-чуть. А коль зависимость сформировалась, если с причиной человек не разобрался и ничего не сделал, то „здравствуйте, доктор, я снова к Вам“. Зависимый, другими словами, тот, кто не имеет экологичного навыка обхождения со своими потребностями» — отметил Егоров.
— Как часто к Вам обращаются пациенты с алкогольной зависимостью?
— По статистике, ежемесячно ко мне обращается более 100 человек в месяц. Думаю, у государственного наркологического диспансера эти цифры в разы больше.
— Сколько примерно человек вылечиваются полностью от алкогольной зависимости?
— По моему мнению, выздороветь от алкогольной зависимости невозможно, это неизлечимое заболевание. Реально говорить только о стойкой, продолжительной ремиссии, то есть — паузе в приеме спиртного. Это будет более честным подходом. Кроме того, по статистике, около 400 тыс. человек ежегодно в нашей стране умирают по причине алкогольной зависимости. Это только официальные цифры. В реальности — больше. Я сюда не отношу число несчастных случаев, криминальных эпизодов, произошедших по причине неадекватной оценки своих действий в состоянии опьянения.
— Средний возраст алкозависимых?
С увеличением возраста количество обращений к наркологу уменьшается, сейчас, чем старше становится человек, тем меньше он употребляет спиртного. Средний возраст от 30 до 55 лет — самый активный (это моя личная статистика) Однако, есть нехорошая тенденция, алкоголизм молодеет, ко мне все чаще обращаются молодые люди, которые еще не достигли 30 летнего возраста, с уже стойко сформированной зависимостью.
В обществе принят стереотип, что вылечиться от алкоголизма будет достаточно просто, некоторые бегут кодироваться и выдерживают трезвый период недолго, не понимая, что причина зависимости намного глубже.
Алкогольная зависимость — верхушка айсберга. В скрытой его части находятся причины образовавшегося влечения к спиртному.
— В чем же вы видите реальную причину алкоголизма?
С опытом я понял, что такой специальности, как нарколог, не существует. Посудите сами: помочь человеку снять алкогольную интоксикацию — этим занимается наука токсикология — учение о выведении ядов из организма. Лечением «белой горячки» — устранением галлюцинаторного бреда — психиатрия. Профилактикой алкоголизма является психотерапия. И именно профилактике должен отводиться максимальный объем помощи человеку, страдающему зависимостью.
Одна моя пациентка считала, что необходимо стойко сносить унижения и оскорбления со стороны мужа, надо терпеть и, наверное, он когда-нибудь поймет, как она его любит. Она верила, что ее страдания окупятся в будущем. Не выдержав колоссального эмоционального напряжения в таких отношениях, она начала выпивать: алкоголь обладает «обезболивающим» свойством от душевных страданий. На время. То есть, не решая настоящих причин, она занималась «стмптоматическим лечением». В результате наших встреч мы пересмотрели отношение пациентки к себе, мужу, соотнесли ее потребности с тем, что можно здесь сделать. Отношения с мужем поначалу стали сложнее, затем появились понимание, поддержка, взаимное участие в жизни супругов. В смысле, лечили мы не симптом.
Я считаю, что сам по себе факт отказа от алкоголя не является полноценным подходом в терапии зависимости. Лечить нужно не зависимость, лечить нужно человека — поделился Егоров
Также врач отметил, что не стоит забывать и про наследственные факторы появления зависимости. Они существуют, но, к сожалению, наша наука пока не научилась «перепрошивать» этот генетический код. «Я верю, что, создав грамотный альянс пациент-врач-окружение, длительная трезвость реальна».