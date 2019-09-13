Тюменский нарколог: Лечить нужно не алкогольную зависимость, а человека

Любая эмоция, любое чувство идет от потребности, того, что хочется на самом деле. Если человек не имеет навыка удовлетворения этой самой потребности, она удовлетворится все равно, но другим, чаще „неэкологичным“ способом. Один из приемов справиться с неудовлетворенностью от того, что человеку не удалось получить то, что он хочет — это выпить алкоголь. И зависимый снова себя обманет, мол, я чуть-чуть. А коль зависимость сформировалась, если с причиной человек не разобрался и ничего не сделал, то „здравствуйте, доктор, я снова к Вам“. Зависимый, другими словами, тот, кто не имеет экологичного навыка обхождения со своими потребностями» — отметил Егоров.