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Пьяный ишимец угнал автомобиль и сбил насмерть подростка

11 сентября 2019, 07:24
Фото: 1Mi
Житель города Ишима проведет в колонии-поселении 4 года и 6 месяцев за угон машины и смертельное ДТП, которое он совершил в состоянии опьянения.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что осужденному оставили автомобиль ВАЗ 111830 для ремонта. Спустя несколько дней ишимец, находясь в состоянии опьянения, без разрешения владельца сел за руль чужой машины и в селе Стрехнино Ишимского района насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине.

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Материалы дела по существу рассматривал Ишимский районный суд, который приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к 4 года 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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