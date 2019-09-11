Пьяный ишимец угнал автомобиль и сбил насмерть подростка

Из материалов уголовного дела следует, что осужденному оставили автомобиль ВАЗ 111830 для ремонта. Спустя несколько дней ишимец, находясь в состоянии опьянения, без разрешения владельца сел за руль чужой машины и в селе Стрехнино Ишимского района насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине.
Материалы дела по существу рассматривал Ишимский районный суд, который приговорил ранее судимого 41-летнего местного жителя к 4 года 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.