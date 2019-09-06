Тоболяки, ехавшие с дочерью на операцию, попали в ДТП

ДТП произошло около Караченко. Отмечается, что девочку нужно было перевезти в Москву. У неё в апреле отказали почки. По словам пострадавших, в какой-то момент автомобиль, ехавший перед ними, начал резко разворачиваться и произошло ДТП. Их дочка получила черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали в ОБ №3. По словам врачей, девочка находится в реанимации, состояние тяжёлое.