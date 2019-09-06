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Тоболяки, ехавшие с дочерью на операцию, попали в ДТП

6 сентября 2019, 11:42
Фото: pixabay.com
Семья из Тобольска 4 сентября попала в аварию, когда ехала в тюменский аэропорт «Рощино». Шестилетнюю девочку везли на операцию по пересадке почек.
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Тюмень

ДТП произошло около Караченко. Отмечается, что девочку нужно было перевезти в Москву. У неё в апреле отказали почки. По словам пострадавших, в какой-то момент автомобиль, ехавший перед ними, начал резко разворачиваться и произошло ДТП. Их дочка получила черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали в ОБ №3. По словам врачей, девочка находится в реанимации, состояние тяжёлое.

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Пять месяцев назад семья Сариповых потеряли старшую дочь, у неё тоже были проблемы с почками. В настоящее время вопрос пересадки органов остается актуальным, девочку поддерживает аппарат работающий вместо почек. Уже подготовлены необходимые документы для фонда, сообщает 72.ru.

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#Новости#ДТП#Рощино#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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