В ДТП под Ялуторовском погибла 15-летняя девочка

На 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск сегодня в шестом часу утра произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ2110 и «Киа-Спектра». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В результате ДТП два человека погибли, четверо получили травмы.
Водитель ВАЗ2110 погиб, двое пассажиров с различными травмами госпитализированы.
Известно, что в иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, которые везли на учебу 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск. Девочка погибла. По предварительным данным, она спала на заднем сиденье автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности. Дедушке оказана медицинская помощь на месте, а бабушка доставлена в больницу.
Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.
С начала 2019 года в ДТП погибли три ребенка. Все погибшие дети – пассажиры легковых автомобилей, в двух случаях погибли юные северяне, которых везли домой после летнего отдыха.