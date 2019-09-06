В ДТП под Ялуторовском погибла 15-летняя девочка

Известно, что в иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, которые везли на учебу 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск. Девочка погибла. По предварительным данным, она спала на заднем сиденье автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности. Дедушке оказана медицинская помощь на месте, а бабушка доставлена в больницу.