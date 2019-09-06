nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ДТП под Ялуторовском погибла 15-летняя девочка

6 сентября 2019, 06:05
Фото: Наш город / м1
В этом году это третья трагедия с гибелью ребенка в ДТП, все погибшие дети – пассажиры легковых автомобилей.
Сюжет
Тюмень

На 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск сегодня в шестом часу утра произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ2110 и «Киа-Спектра». По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В результате ДТП два человека погибли, четверо получили травмы.

Водитель ВАЗ2110 погиб, двое пассажиров с различными травмами госпитализированы.

Известно, что в иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, которые везли на учебу 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск. Девочка погибла. По предварительным данным, она спала на заднем сиденье автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности. Дедушке оказана медицинская помощь на месте, а бабушка доставлена в больницу.

Движение по автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.

Нетрезвый тюменец угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП
Узнать подробнее

С начала 2019 года в ДТП погибли три ребенка. Все погибшие дети – пассажиры легковых автомобилей, в двух случаях погибли юные северяне, которых везли домой после летнего отдыха.

#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Юрий Норицын
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25