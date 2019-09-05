В Тюмени ребенок забрался на подоконник и сбросил сетку пока его пьяный отец спал

Отмечается, что около дома собралось несколько десятков людей. Двое мужчин растянули одеяло в случае падения ребенка вниз. Первыми по указанному адресу приехали сотрудники вневедомственной охраны. Дверь в квартире была выломана, в комнате обнаружили пьяного отца ребенка, он не услышал происходящего на улице. Мама в это время работала.