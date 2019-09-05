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В Тюмени ребенок забрался на подоконник и сбросил сетку пока его пьяный отец спал

5 сентября 2019, 11:39
Фото: Инцидент Тюмень
Тюменцы вновь заметили ребенка, который выглянул из окна. Горожане отметили, что москитная сетка упала вниз и срочно вызвали спасателей и сотрудников МВД.
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Дети

Инцидент произошел 5 сентября на улице Таллицской, 26. Прохожие заметили маленького ребенка в окне на пятом этаже здания.

Отмечается, что около дома собралось несколько десятков людей. Двое мужчин растянули одеяло в случае падения ребенка вниз. Первыми по указанному адресу приехали сотрудники вневедомственной охраны. Дверь в квартире была выломана, в комнате обнаружили пьяного отца ребенка, он не услышал происходящего на улице. Мама в это время работала.

Подобный случай произошел 3 сентября на улице Широтной, прохожие уговорили малыша не высовываться из окна и подождать в квартире. На место происшествия срочно прибыли сотрудники МЧС города с автолестницей.

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#Новости#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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