В Тюмени ребенок забрался на подоконник и сбросил сетку пока его пьяный отец спал

Инцидент произошел 5 сентября на улице Таллицской, 26. Прохожие заметили маленького ребенка в окне на пятом этаже здания.
Отмечается, что около дома собралось несколько десятков людей. Двое мужчин растянули одеяло в случае падения ребенка вниз. Первыми по указанному адресу приехали сотрудники вневедомственной охраны. Дверь в квартире была выломана, в комнате обнаружили пьяного отца ребенка, он не услышал происходящего на улице. Мама в это время работала.
Подобный случай произошел 3 сентября на улице Широтной, прохожие уговорили малыша не высовываться из окна и подождать в квартире. На место происшествия срочно прибыли сотрудники МЧС города с автолестницей.