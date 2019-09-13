Тюменская область и ВТБ развивают сотрудничество

Денис Бортников в свою очередь отметил, что ВТБ активно работает с компаниями Тюменской области, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. Интерес со стороны малого и среднего бизнеса подтверждает стабильный рост портфелей банка и клиентской базы. Сотрудничество банка и правительства региона нацелено на дальнейшее стимулирование предпринимательской активности. На 1 июля 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ тюменскому малому и среднему бизнесу, превысил 12 млрд рублей. С начала года банк увеличил его в 1,5 раза.