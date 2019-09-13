Тюменская область и ВТБ развивают сотрудничество

В Тюмени состоялась рабочая встреча главы региона Александра Моора и заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова. Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также перспективы его развития. Особое внимание было уделено направлению поддержки малого и среднего бизнеса.
«У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал и наша цель – помочь его реализовать. Тюменская область всегда поддерживала и будет поддерживать начинания предпринимателей. Сохраняя действующие меры поддержки, в обсуждении с предпринимательским сообществом мы ищем и предлагаем новые, наиболее адекватные текущей ситуации инструменты для стимулирования деловой инициативы. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, понимая важность развития экономики Тюменской области и создания новых рабочих мест», – подчеркнул губернатор Александр Моор.
Денис Бортников в свою очередь отметил, что ВТБ активно работает с компаниями Тюменской области, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. Интерес со стороны малого и среднего бизнеса подтверждает стабильный рост портфелей банка и клиентской базы. Сотрудничество банка и правительства региона нацелено на дальнейшее стимулирование предпринимательской активности. На 1 июля 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ тюменскому малому и среднему бизнесу, превысил 12 млрд рублей. С начала года банк увеличил его в 1,5 раза.
Напомним, соглашение о сотрудничестве было подписано феврале 2019 года. Сегодня ключевая задача ВТБ — клиентоориентированный подход. В его структуре максимальная доля приходится на компании сферы транспорта и инфраструктурного строительства, также существенный объем у торговых предприятий и энергетического сектора.