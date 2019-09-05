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Правительство Тюменской области установило тарифы для Антипинского НПЗ

5 сентября 2019, 06:18
Фото: «Наш город»
Правительство Тюменской области утвердило предельно максимальные тарифы на услуги по перевозке грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемые Антипинским НПЗ.
Сюжет
Тюмень

Постановление вступило в силу 1 сентября 2019 года.

Установлены предельно максимальные тарифы на услуги по перевозке грузов по подъездным ЖД путям, которое оказывает АНПЗ:

Контрагенты, расположенные по станциям Лесопромышленная и Тура — 16, 54 рублей за тонну.

Контрагенты, расположенные по станции Антипино — 73,65 и 74,25 рублей за тонну.

АНПЗ — 58, 35 рублей за тонну.

Также в документах говорится о том, что тарифы на услуги по перевозке грузов могут быть ниже установленных постановлением Правительства Тюменской области.

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