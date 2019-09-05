Правительство Тюменской области установило тарифы для Антипинского НПЗ

Постановление вступило в силу 1 сентября 2019 года.
Установлены предельно максимальные тарифы на услуги по перевозке грузов по подъездным ЖД путям, которое оказывает АНПЗ:
Контрагенты, расположенные по станциям Лесопромышленная и Тура — 16, 54 рублей за тонну.
Контрагенты, расположенные по станции Антипино — 73,65 и 74,25 рублей за тонну.
АНПЗ — 58, 35 рублей за тонну.
Также в документах говорится о том, что тарифы на услуги по перевозке грузов могут быть ниже установленных постановлением Правительства Тюменской области.