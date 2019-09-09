Александр Моор: «Цифровизация нефтегазовой отрасли – всемирный тренд»

У Тюменской области есть серьезные перспективы дальнейшего развития в качестве научного, образовательного, промышленного и сервисного центра Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, отметил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС в Москве.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления – управляющий директор "Сибура" Алексей Козлов обсудили состояние нефтегазовой отрасли. Кроме этого, речь шла о X Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 17-19 сентября 2019 года.
По мнению тюменского губернатора, внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства, цифровизация - это основные задачи, которые стоят сегодня перед российской нефтегазовой отраслью.
Александр Моор рассказал, что находящийся в состоянии банкротства Антипинский НПЗ в сентябре-октябре 2019 года выйдет на плановую месячную мощность переработки нефти - 500 тыс. тонн. Он напомнил, что в настоящее время завод работает на давальческом сырье, переработка нефти на предприятии была возобновлена в июле. Как подчеркнул Александр Моор, Тюменская область готова предоставить Антипинскому НПЗ льготы в случае решения собственников модернизировать завод. В частности, речь идет о дополнительных инвестициях в более глубокую переработку продукта.
Напомним, что в сентябре начнет свою работу Тюменский нефтегазовый форум, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, которое собирает свыше двух тысяч экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Для участников форума предусмотрены различные форматы работы, выставка инновационных технологий и разработок.