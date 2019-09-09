Александр Моор: «Цифровизация нефтегазовой отрасли – всемирный тренд»

Александр Моор рассказал, что находящийся в состоянии банкротства Антипинский НПЗ в сентябре-октябре 2019 года выйдет на плановую месячную мощность переработки нефти - 500 тыс. тонн. Он напомнил, что в настоящее время завод работает на давальческом сырье, переработка нефти на предприятии была возобновлена в июле. Как подчеркнул Александр Моор, Тюменская область готова предоставить Антипинскому НПЗ льготы в случае решения собственников модернизировать завод. В частности, речь идет о дополнительных инвестициях в более глубокую переработку продукта.