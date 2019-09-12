В детских садах и школах Тюмени включают отопление

В настоящий момент отопление включили в 55% образовательных учреждениях. В 33-х школах из 53-х и в 52-х детских садах должно стать теплее. В остальных МОУ наблюдается комфортная температура. Теплоснабжение школ происходит по заявкам. 5 сентября стало известно, что в одном из детсадов города дети болеют из-за холода и отсутствия горячей воды.
В администрации города отметили, что в случае необходимости отопление заработает во всех детских учреждениях. Между тем в Тюмени продолжаются работы по замене труб теплоснабжения.
Синоптики прогнозируют в Тюмени повышение температуры до + 22 градусов 14, 15 и 16 сентября. При этом до конца месяца ожидается переменная облачность без серьезных осадков.