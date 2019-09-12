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В детских садах и школах Тюмени включают отопление

12 сентября 2019, 11:25
Фото: pixabay.com
В Тюмени 12 сентября в школах и детских садах начали подавать тепло. При этом в выходные тюменцам обещают теплую и солнечную погоду.
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Тюмень

В настоящий момент отопление включили в 55% образовательных учреждениях. В 33-х школах из 53-х и в 52-х детских садах должно стать теплее. В остальных МОУ наблюдается комфортная температура. Теплоснабжение школ происходит по заявкам. 5 сентября стало известно, что в одном из детсадов города дети болеют из-за холода и отсутствия горячей воды.

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В администрации города отметили, что в случае необходимости отопление заработает во всех детских учреждениях. Между тем в Тюмени продолжаются работы по замене труб теплоснабжения.

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Синоптики прогнозируют в Тюмени повышение температуры до + 22 градусов 14, 15 и 16 сентября. При этом до конца месяца ожидается переменная облачность без серьезных осадков.

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#Новости#Отопление#Детские сады#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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