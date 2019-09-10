Энергетики обещают, что тепло в домах тюменцев появится вовремя

Частичное перекрытие с 4 сентября проезжей части одной из магистралей города, соединяющих заречный район Тюмени с центром, связано с проведением капитального ремонта теплосети. Работы начались 7 августа. Во встречном направлении друг к другу бригады рабочих начали менять 285 метров трубопровода диаметром 600 мм. Этот отрезок - один из трех элементов теплотрассы, полная реконструкция которой распланирована на 3 года и завершится в 2020 году. Переход через улицу Профсоюзная –финальная стадия работ 2019 года. На участке теплосети, расположенном под оживленным перекрестком, помимо замены труб, предусмотрено переустройство тепловой камеры и неподвижных опор, удерживающих трубопровод. Теплотрасса обеспечивает теплоснабжение района Дома Обороны и центральной части города, сообщает пресс-служба УСТЭК.