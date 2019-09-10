Энергетики обещают, что тепло в домах тюменцев появится вовремя

Несмотря на сложности, в УСТЭК гарантируют до наступления отопительного периода завершить все работы по монтажу новых теплотрасс и своевременно подать тепло в жилые дома и организации.
Частичное перекрытие с 4 сентября проезжей части одной из магистралей города, соединяющих заречный район Тюмени с центром, связано с проведением капитального ремонта теплосети. Работы начались 7 августа. Во встречном направлении друг к другу бригады рабочих начали менять 285 метров трубопровода диаметром 600 мм. Этот отрезок - один из трех элементов теплотрассы, полная реконструкция которой распланирована на 3 года и завершится в 2020 году. Переход через улицу Профсоюзная –финальная стадия работ 2019 года. На участке теплосети, расположенном под оживленным перекрестком, помимо замены труб, предусмотрено переустройство тепловой камеры и неподвижных опор, удерживающих трубопровод. Теплотрасса обеспечивает теплоснабжение района Дома Обороны и центральной части города, сообщает пресс-служба УСТЭК.
На 9 сентября намечено завершение всех работы, необходимых для того, чтобы открыть для движения еще одну полосу автомобильной дороги, на 10 сентября – вторую, а к 15-му сентября - снять ограничения для движения транспорта полностью.
УСТЭК ежедневно контролирует выполнение и качество работ. Как отмечают в компании, перенос сроков проведения капитальных ремонтов некоторых объектов объясняется недостаточным количеством в Тюмени подрядчиков, имеющих необходимую квалификацию и ресурсы для строительства и реконструкции элементов теплосетевого комплекса города.
В учреждения социальной значимости, направившие заявления в адрес УСТЭК, тепло может быть подано при наличии технической возможности уже сейчас.