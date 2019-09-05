Более 800 млн рублей задолжали тюменцы энергетикам за тепло в домах

Выполняя свои обязательства по созданию необходимых условий для улучшения качества услуг, УСТЭК вынуждена расходовать значительные ресурсы для проведения работы с должниками. В суд уже направлено более трех тысяч исковых заявлений на сумму 461,2 млн рублей. За нарушение сроков оплаты недобросовестным потребителям кроме основного долга придется оплатить пени и судебные издержки.