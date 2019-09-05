Более 800 млн рублей задолжали тюменцы энергетикам за тепло в домах

Задолженность потребителей перед единой теплоснабжающей организацией Тюмени АО «УСТЭК» за потребленную тепловую энергию превысила 800 млн рублей. Основные должники - управляющие компании, товарищества собственников недвижимости и жители города, оплачивающие за теплоснабжение напрямую.
Убытки, которые несёт АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» из-за недобросовестности части потребителей, соизмеримы с затратами на кампанию по ремонту теплосетей. Десятки километров теплотрасс в Тюмени эксплуатируются сверх нормативного срока службы и требуют замены, обеспечить которую возможно благодаря финансовым вливаниям со стороны УСТЭК. Повышение надежности системы теплоснабжения города напрямую связано со своевременным поступлением платежей потребителей за тепловую энергию.
Выполняя свои обязательства по созданию необходимых условий для улучшения качества услуг, УСТЭК вынуждена расходовать значительные ресурсы для проведения работы с должниками. В суд уже направлено более трех тысяч исковых заявлений на сумму 461,2 млн рублей. За нарушение сроков оплаты недобросовестным потребителям кроме основного долга придется оплатить пени и судебные издержки.
Самый крупный должник - управляющая компания «Универсал», сумма неоплаченных счетов за тепловую энергию которой превысила 30 млн рублей. Далее следуют управляющие компании «ЮГ», «Жилищный стандарт», «ЗАПАД», «Территория комфорта», их общий долг приближается к 75 миллионам рублей, сообщает АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания».
«В случае, если неплательщики продолжат избегать возмещения долга, то бремя ляжет на УСТЭК и в соответствии с действующим законодательством теплоснабжающая организация будет вынуждена включить затраты в тариф за тепловую энергию. Тарифное регулирование сегодня предусматривает включение 2% задолженности, которая не подлежит взысканию», - прокомментировал возможные последствия сложившейся ситуации генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.
АО «УСТЭК» напоминает, что плата за тепло и горячую воду вносится ежемесячно до 10 числа.