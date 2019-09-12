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Авиакомпания Utair сократила собственные расходы на 2 млрд рублей

12 сентября 2019, 05:15
Фото: 1Mi
Авиакомпания Utair отчиталась о расходах за семь месяцев текущего года. За этот период перевозчик смог сократить собственные расходы на 2 млрд рублей.
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Тюмень

Расходы были снижены за счет внедрения высокотехнологичной программы повышения топливной эффективности и программы поддержания летной годности воздушных судов.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что система повышения топливной эффективности позволила контролировать расход топлива и снизить объем его потребления на всех этапах полета. Речь идет об экономии 5% по сравнению с первыми семи месяцами 2018 года.

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Авиакомпания Utair принадлежит ХМАО и Тюменской области, ее штаб-квартира находится в Сургуте.

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