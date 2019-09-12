Авиакомпания Utair сократила собственные расходы на 2 млрд рублей

Расходы были снижены за счет внедрения высокотехнологичной программы повышения топливной эффективности и программы поддержания летной годности воздушных судов.
В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что система повышения топливной эффективности позволила контролировать расход топлива и снизить объем его потребления на всех этапах полета. Речь идет об экономии 5% по сравнению с первыми семи месяцами 2018 года.
Авиакомпания Utair принадлежит ХМАО и Тюменской области, ее штаб-квартира находится в Сургуте.