nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С авиакомпании Utair в Тюмени требует более 155 млн долгов

11 сентября 2019, 06:46
Фото: 1Mi
В Арбитражном суде Тюменской области набирает ход дело о финансовом споре между банком «Россия» и авиакомпанией Utair. Разбирательства касаются задолженности одной из сторон.
Сюжет
Тюмень

В июле этого года в тюменский арбитраж обратились представители банка «Россия». Они требует взыскать с авиакомпании Utair 155,5 млн рублей долгов, а также судебные расходы по уплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей.

В процессе участвуют сразу несколько третьих лиц: «Московский кредитный банк», банк УРАЛСИБ, «Сургутнефтегазбанк», банк «ТРАСТ», «ЮниКредит Банк», «Связь - Банк», «МТС-Банк», ОИКБ «Русь», «НИКО-БАНК», Сбербанк.

В том же месяце суд принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание состоялось 9 сентября. Представитель истца предоставил оригинал выписок из лицевого счета. В свою очередь, представитель третьего лица от Сбербанка предоставил расчет задолженности. Суд посчитал, что дело готово к разбирательству. Оно состоится 9 октября.

Материалы по теме
В «ЮТэйр» выявили нарушения в инструктажах по правилам полетов«Ютэйр — вертолетные услуги» подешевел за три месяца на 700 млн рублей
#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Дела судебные#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25