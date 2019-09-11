С авиакомпании Utair в Тюмени требует более 155 млн долгов

В июле этого года в тюменский арбитраж обратились представители банка «Россия». Они требует взыскать с авиакомпании Utair 155,5 млн рублей долгов, а также судебные расходы по уплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей.
В процессе участвуют сразу несколько третьих лиц: «Московский кредитный банк», банк УРАЛСИБ, «Сургутнефтегазбанк», банк «ТРАСТ», «ЮниКредит Банк», «Связь - Банк», «МТС-Банк», ОИКБ «Русь», «НИКО-БАНК», Сбербанк.
В том же месяце суд принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание состоялось 9 сентября. Представитель истца предоставил оригинал выписок из лицевого счета. В свою очередь, представитель третьего лица от Сбербанка предоставил расчет задолженности. Суд посчитал, что дело готово к разбирательству. Оно состоится 9 октября.