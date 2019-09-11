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Мало места: В тюменской школе № 45 уроки проходят на улице

11 сентября 2019, 11:20
Фото: ВКонтакте
Родители учеников школы № 45 в областной столице заявили, что занятия по химии, обществознанию, физике и даже русскому языку проходят на улице. Мест для детей не хватает.
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Тюмень

Сообщается, что в школе организовано 5 смен. Школьные автобусы работают до 20:00, чтобы отвезти ребят домой. Иногда в классах за партой сидят пять человек. Ситуацию прокомментировали в департаменте образования региона. По их мнению, острой проблемы с местами для школьников в учебном заведении нет, но уличные уроки действительно проходят. Это «новый формат обучения», при котором дети больше вовлечены в изучение предмета, а школа идет «в ногу со временем».

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Уроки до самого вечера в департаменте объяснили нелинейным расписанием. Это не нарушает санитарные нормы, отмечает 72.ru.

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«Школа №65 в МЖК, переполненные классы. У шестиклассников по семь уроков ежедневно, а занятия начинаются с 12.30, приходит домой в восемь вечера», - отмечает пользователь тюменского информационного портала.

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#Новости#Образование#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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