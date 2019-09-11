В тюменских школах не хватает учителей английского языка, математики и физики

По информации департамента образования региона, на данный момент до 10% учителей – предпенсионного и пенсионного возраста. При этом больше всего не хватает специалистов по иностранным языкам, но все занятия в учебных заведениях ведут учителя совмещающие два предмета.
Для того, чтобы закрыть имеющиеся вакансии в школах области, прибегают к помощи студентов вузов, но дефицит кадров остаётся. Молодежь привлекается через «целевые места, которые заказывают школы».
В 2018 году ряд экспертов и педагогов в России заявили о нехватке специалистов по иностранным языкам, русскому и математике. Специалисты увольняются с работы прямо во время учебного года не выдерживая нагрузок и низкой зарплаты.