Тюменский родительский комитет выступил против урока «Стоп СПИД» в школах

По мнению активистов тюменского родительского комитета (ТРК), урок «Стоп СПИД» является пропагандой ранней половой жизни. В тюменском родкоме считают, что профилактические лекции проходят в рамках сексуального просвещения по западным образцам, и может привести к психической травме у детей и растормаживанию сексуальной сферы.
Родители-активисты обеспокоены, что подобные акции, «растлевающие детей», могут пройти и в этом году. По мнению родкома, такие уроки противоречат традиционным ценностям: с детьми надо говорить не о сексе, а о любви.
Представители ТРК предлагают родителям писать заявления с отказом от сексуального просвещения (в том числе и профилактике ВИЧ) в школах.
Член комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель региональной фракции ЛДПР Глеб Трубин считает информирование одним из основных методов борьбы с распространением болезни. Политик уверен, что от научной информации дети не получат каких-либо травм.
Я думаю, детям в школах надо это доносить и показывать, что такие проблемы существуют, как себя можно оградить, обезопасить и сделать так, чтобы не заразиться.Глеб Трубин
Депутат облдумы не первый раз поднимает вопрос о проблеме роста количества вич-инфицированных в регионе. Трубин выступает за информирование жителей, а также за качественное лечение и борьбу с наркотрафиком.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе зарегистрирован рост выявленных заражений вич-инфекцией. В 2010 году в Тюмени фиксировали 82 случая на 100 тыс. жителей. В 2016 году – 179. В прошлом году в Тобольске зарегистрировано 251 случай на 100 тыс. жителей; 259 - в Викуловском районе против 51 в 2010 году.