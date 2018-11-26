Тюменский родительский комитет выступил против урока «Стоп СПИД» в школах

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе зарегистрирован рост выявленных заражений вич-инфекцией. В 2010 году в Тюмени фиксировали 82 случая на 100 тыс. жителей. В 2016 году – 179. В прошлом году в Тобольске зарегистрировано 251 случай на 100 тыс. жителей; 259 - в Викуловском районе против 51 в 2010 году.