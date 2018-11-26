nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский родительский комитет выступил против урока «Стоп СПИД» в школах

26 ноября 2018, 09:37
Фото: pixabay.com
1 декабря в рамках международного дня борьбы со СПИДом в тюменских школах проводятся профилактические беседы для повышения осведомленности о болезни. Против образовательных лекций выступил тюменский родительский комитет.
Сюжет
Тюмень

По мнению активистов тюменского родительского комитета (ТРК), урок «Стоп СПИД» является пропагандой ранней половой жизни. В тюменском родкоме считают, что профилактические лекции проходят в рамках сексуального просвещения по западным образцам, и может привести к психической травме у детей и растормаживанию сексуальной сферы.

Родители-активисты обеспокоены, что подобные акции, «растлевающие детей», могут пройти и в этом году. По мнению родкома, такие уроки противоречат традиционным ценностям: с детьми надо говорить не о сексе, а о любви.

Представители ТРК предлагают родителям писать заявления с отказом от сексуального просвещения (в том числе и профилактике ВИЧ) в школах.

Член комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель региональной фракции ЛДПР Глеб Трубин считает информирование одним из основных методов борьбы с распространением болезни. Политик уверен, что от научной информации дети не получат каких-либо травм.

Я думаю, детям в школах надо это доносить и показывать, что такие проблемы существуют, как себя можно оградить, обезопасить и сделать так, чтобы не заразиться.Глеб Трубин

Депутат облдумы не первый раз поднимает вопрос о проблеме роста количества вич-инфицированных в регионе. Трубин выступает за информирование жителей, а также за качественное лечение и борьбу с наркотрафиком.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в регионе зарегистрирован рост выявленных заражений вич-инфекцией. В 2010 году в Тюмени фиксировали 82 случая на 100 тыс. жителей. В 2016 году – 179. В прошлом году в Тобольске зарегистрировано 251 случай на 100 тыс. жителей; 259 - в Викуловском районе против 51 в 2010 году.

Материалы по теме
Тюменский родительский комитет выступил против секс-просвещения в школах
#Новости#Тюменский городской родительский комитет#СПИД#Тюмень#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25