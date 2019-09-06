Депутата от «ЕР» проверят после сообщения о его активах на 5 млрд рублей

По данным ФБК, семья Андрея Метельского владеет сетью отелей в Австрии стоимостью около 40 млн евро и очень дорогими квартирами в Москве. Большая часть активов записана на его мать, жену и сына. В настоящее время лидер московских единоросов подал иск к Навальному, требуя опровержения данной информации и извинений. Метельский заявляет, что его мама приобрела имущество законно.