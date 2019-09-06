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Депутата от «ЕР» проверят после сообщения о его активах на 5 млрд рублей

6 сентября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
Глава управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов предложил рассмотреть вопрос возникновения активов депутата партии «ЕР» Андрея Метельского. В ФБК полагают, что он владеет собственностью на 5 млрд рублей.

Соответствующее письмо отправлено одному из депутатов Госдумы.

По данным ФБК, семья Андрея Метельского владеет сетью отелей в Австрии стоимостью около 40 млн евро и очень дорогими квартирами в Москве. Большая часть активов записана на его мать, жену и сына. В настоящее время лидер московских единоросов подал иск к Навальному, требуя опровержения данной информации и извинений. Метельский заявляет, что его мама приобрела имущество законно.

На данный момент представитель «ЕР» баллотируется в Мосгордуму, сообщают «Новые известия». Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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