Во всем виновата Америка: депутат Госдумы нашел виновных в сибирских лесных пожарах

Posted 11 августа 2019, 12:00
Published 11 августа 2019, 12:00
Modified 20 октября 2022, 03:09
Updated 20 октября 2022, 03:09
Такое заявление он сделал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Парламентарий также заявил, что такого лета не может быть и добавил, что все это понимают, пишут Новые Известия.
О том, откуда у парламентария такая информация, депутат Госдумы не сообщил.
Заявление Алексея Журавлева главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «бредом». Он напомнил, что самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни подобных технологий.
Евгений Тишковец также рассказал, что причиной непогоды является глобальное потепление. Что же касается пожаров в сибирских лесах, то данный регион «изнывает от зноя», в то время как в европейскую часть страны приходят осадки в виде дождей и холодная погода.