nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2019, 12:00

Published 11 августа 2019, 12:00

Modified 20 октября 2022, 03:09

Updated 20 октября 2022, 03:09

Во всем виновата Америка: депутат Госдумы нашел виновных в сибирских лесных пожарах

Во всем виновата Америка: депутат Госдумы нашел виновных в сибирских лесных пожарах

11 августа 2019, 12:00
Фото: 1Mi.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что США использовали климатическое оружие, из-за чего в РФ дождливое лето и горят леса в Сибири.

Такое заявление он сделал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Парламентарий также заявил, что такого лета не может быть и добавил, что все это понимают, пишут Новые Известия.

О том, откуда у парламентария такая информация, депутат Госдумы не сообщил.

Заявление Алексея Журавлева главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «бредом». Он напомнил, что самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни подобных технологий.

Евгений Тишковец также рассказал, что причиной непогоды является глобальное потепление. Что же касается пожаров в сибирских лесах, то данный регион «изнывает от зноя», в то время как в европейскую часть страны приходят осадки в виде дождей и холодная погода.

Материалы по теме
Стало известно, что за смог окутал ТюменьДым от лесных пожаров Сибири достиг Поволжья. Недавно смог был отмечен в Тюмени
#Наиль Каримов#Общество#Новости#Госдума РФ#Депутаты#Пожары#США
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика