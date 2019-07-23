В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт

По мнению местных жителей, подрядчик, о котором так лестно отзывался градоначальник, не имеет достаточного опыта в укладке асфальта, кроме того, они считают, что асфальт положили наспех, потому что поджимали сроки.
Всего три недели назад на место приезжал мэр Нягани Иван Ямашев. Он тогда похвалил подрядчика и заявил, что «все делается с умом, по проекту».
Иван Ямашев знает о ситуации с тротуаром, на своей странице в одной из соцсетей он написал, что работы на объекте еще не приняты, а также пообещал, что подрядчик получит претензию по устранению и будет исправлять все за свой счет.
Жители 5-го микрорайона сообщают в соцсетях, что дорожники уже приступили к восстановлению разрушенного асфальта.