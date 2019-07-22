СМИ пишут о задержании югорчанина с «поясом смертника»

Как пишет Ura.ru, ссылаясь на источники, на задержанном в ходе личного досмотра был обнаружен ремень со свертком, обмотанный черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом.
Эксперты заключили, продолжает уральское издание со ссылкой на инсайдера, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена с поражающими элементами (болтами), направленного действия, общей массой 2570 грамм. По одной из версии, задержанный планировал террористический акт в Когалыме.
Между тем, в пресс-службе УМВД по ХМАО «Нашему городу» ответили, что информацию об этом не комментируют. В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области на телефонные звонки не ответили.
Напомним, что в апреле в Тюмени проходила контртеррористическая операция. Двух боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) уничтожили в доме на улице Амурской, 118. Людей ближайших домов эвакуировали.