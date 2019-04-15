Что было во время КТО и после – рассказываем в карточках

В ночь с пятницы на субботу на минувшей неделе ФСБ провела контртеррористическую акцию по истреблению двух боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России).
Им предлагали сдаться, но террористы оказали сопротивление, и их ликвидировали. Кроме них, никто не пострадал.
Режим КТО отменили рано утром 13 апреля.
В районе Маяка, в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной. Непосредственно, штурмовали дом (по итогу он сгорел), расположенный на улице Амурская, 118.
Эвакуация более 100 жителей ближайших домов в лицей №34 началась около девяти вечера. В школе их обеспечили всем необходимым.
В свои дома они стали возвращаться уже ближе к утру. Во время проведения КТО был отключен газ и свет.
За несколько дней до событий эту недвижимость выставляли на срочную продажу. Автором объявления являлся Тимур Медов.
Стоимость дома площадью 98 кв. м. составляла 2,8 млн рублей.
По данным выписки ЕГРН, жилплощадь принадлежала Тимуру Иналову до 2015 года. По неподтвержденным данным некоторых СМИ именно он публиковал объявления о продаже дома под фамилией «Медов».
В 2015 году он продал дом семье Медовых. Четыре человека поровну владели правами на дом.
Соседка Тимура рассказала корреспонденту «Нашего города», что утром в день ЧП разговаривала с ним о продаже дома.
«Я знала того, кто раньше здесь жил, он умер. После здесь обитали молодые парни, которые постоянно ездили на самых разных битых машинах, я с ними уже просто вообще никак не общалась», — добавила она.
Предположительно, именно Иналов был одним из убитых во время спецоперации. Однако силовики пока что официально не озвучивают имена ликвидированных террористов.
Депутат Госдумы Иван Квитка сегодня заявил, что один из убитых родился и вырос в Тюмени.
Следователи опубликовали фотографии, а Национальный антитеррористический комитет – видеоролик.
Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к убийству. По их информации, в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции, ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Они скрывались в районе Маяка, на ул. Амурской, в одном из частных домов.
В доме, где развернулась спецоперация, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.
Дело возбуждено по части первой статьи 30, части второй статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь).
Утром 13 апреля губернатор Александр Моор опубликовал в своих социальных сетях сообщение о случившемся. Так, он подтвердил, что в городе была проведена КТО.
По словам главы региона, убитые готовили теракты в областной столице. Моор также поблагодарил спецслужбы за проделанную работу. При этом губернатор остался недоволен тем, что операция транслировалась в интернете жителями и СМИ. Как думает сам Александр Моор, фотографии, видео, текстовые трансляции, стримы могли видеть сами преступники.
Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», – написал он.
Депутат Госдумы Эрнест Валеев.
Он считает, что тюменцы, транслировавшие КТО с места ее проведения, играли на руку предполагаемым боевикам. Политик высказался за проведение с населением разъяснительных бесед для решения этой проблемы.