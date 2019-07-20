nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Винзилях открыли Дом культуры стоимостью в 0,5 млрд рублей.

20 июля 2019, 07:20
Фото: admtyumen.ru
19 июля в Винзилях Александр Моор открыл новый Дом культуры на 500 мест.

На открытии глава региона заявил: «В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Тюменского района в этом году мы открыли модульный Дом культуры в п. Борки, к концу года откроем в Богандинском. В 2020 году планируем построить модульный ДК в с. Гусево. Проект Винзилинского Дома культуры будет использован и в поселке Московский для строительства в ближайшие годы».

Как заверил глава региона, продолжится улучшение материально-технической базы отрасли. Благодаря нацпроекту «Культура» другие ДК района будут обеспечены отличной звуковой и световой техникой, музыкальными инструментами, сообщили в пресс-службе губернатора.

Дом культуры отвечает всем современным требованиям, имеет прекрасную материально-техническую базу. Здесь есть танцевальный и зрительный зал на 500 мест, вокально-хоровая и танцевальная студии, мастерские художественного и прикладного искусства, помещения для вокальных ансамблей, драматического и кукольного театральных кружков.

В новый тюменский ДК закупят зеркало за 100 тыс. и директорскую мебель
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что закупки на оснащение техникой и мебелью ДК обошлись в 30 млн рублей.

Так, например, цифровой рояль Yamaha закупали за 850 тыс. рублей, а дорогими предметами мебели стали хоровой станок за 120 тыс. рублей и настенное зеркало в багете за 111 тыс. рублей.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

Материалы по теме
В новый тюменский ДК закупят зеркало за 100 тыс. и директорскую мебель
#Новости#Дом культуры#Александр Моор#Закупки#Винзили#Культурабудущего#Историябудущего#Тюмень#Касается каждого#Юрий Норицын#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25