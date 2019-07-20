В Винзилях открыли Дом культуры стоимостью в 0,5 млрд рублей.

На открытии глава региона заявил: «В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Тюменского района в этом году мы открыли модульный Дом культуры в п. Борки, к концу года откроем в Богандинском. В 2020 году планируем построить модульный ДК в с. Гусево. Проект Винзилинского Дома культуры будет использован и в поселке Московский для строительства в ближайшие годы».