В Винзилях открыли Дом культуры стоимостью в 0,5 млрд рублей.

На открытии глава региона заявил: «В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Тюменского района в этом году мы открыли модульный Дом культуры в п. Борки, к концу года откроем в Богандинском. В 2020 году планируем построить модульный ДК в с. Гусево. Проект Винзилинского Дома культуры будет использован и в поселке Московский для строительства в ближайшие годы».
Как заверил глава региона, продолжится улучшение материально-технической базы отрасли. Благодаря нацпроекту «Культура» другие ДК района будут обеспечены отличной звуковой и световой техникой, музыкальными инструментами, сообщили в пресс-службе губернатора.
Дом культуры отвечает всем современным требованиям, имеет прекрасную материально-техническую базу. Здесь есть танцевальный и зрительный зал на 500 мест, вокально-хоровая и танцевальная студии, мастерские художественного и прикладного искусства, помещения для вокальных ансамблей, драматического и кукольного театральных кружков.
Ранее стало известно, что закупки на оснащение техникой и мебелью ДК обошлись в 30 млн рублей.
Так, например, цифровой рояль Yamaha закупали за 850 тыс. рублей, а дорогими предметами мебели стали хоровой станок за 120 тыс. рублей и настенное зеркало в багете за 111 тыс. рублей.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года