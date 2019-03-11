В новый тюменский ДК закупят зеркало за 100 тыс. и директорскую мебель

В феврале ЦК и Д «Вернисаж» разместил две закупки на поставку мебели и концертно-театрального оборудования общей стоимостью 31 млн рублей.
Первая закупка на поставку оборудования для зала включает в себя 70 наименований устройств от цифрового рояля Yamaha за 850 тыс. рублей, до профессионального пюпитра за 4 тыс. Все оборудование оценили в 20,5 млн рублей.
Отметим, что заказчик несколько раз дополнял документы закупки. Например, добавил чертежи здания, чтобы исполнитель мог спроектировать монтаж оборудования.
Для нового здания приобретают мебель. Сюда войдут полумягкие стулья – 265 штук за 4 тыс. рублей каждое. А также 500 «плечиков» для гардероба, именно столько должен вмещать новый зал, за 168 рублей. Для буфета приобретут барную стойку за 80 тыс. рублей.
Самыми дорогими предметами мебели станут хоровой станок за 120 тыс. рублей и настенное зеркало в багете за 111 тыс. рублей.
Самое дорогое кресло «Премиум+» стоимостью 17 тыс. рублей и комплект мебели «Директор» за 100 тыс рублей скорее всего будут закуплены для кабинета руководителя учреждения.
Кроме концертов, в здании будут расположены танцевальный зал, вокально-хоровая студия, помещения для творческой деятельности (кройка, шитье, вязание), драматический и кукольный театральные кружки, студия художественного и прикладного искусства (рисование, живопись и дизайн). Всего на строительство потратили 0,5 миллиарда рублей.