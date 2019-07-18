Давыдов.Индекс: у тюменского вице-губернатора второе место в рейтинге кураторов

Так, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев занял второе место в рейтинге кураторов внутренней политики в регионах. Он пропустил вперед себя руководителя аппарата губернатора Любовь Совершаеву, занимающую этот пост в Санкт-Петербурге. Заместитель главы ЯНАО Ирина Соколова расположилась на пятом месте. Первый зам Комаровой Алексей Шипилов открыл вторую десятку – 20-ое место.
В индексе губернаторов из представителей «тюменской матрешки» выше всех оказалась Наталья Комарова – на 14-м месте. Тремя строчками ниже расположился Александр Моор. Дмитрий Артюхов заметно отстал – у него 28-ое место.
«Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц», – говорится в сообщении.