Давыдов.Индекс: у тюменского вице-губернатора второе место в рейтинге кураторов

Так, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев занял второе место в рейтинге кураторов внутренней политики в регионах. Он пропустил вперед себя руководителя аппарата губернатора Любовь Совершаеву, занимающую этот пост в Санкт-Петербурге. Заместитель главы ЯНАО Ирина Соколова расположилась на пятом месте. Первый зам Комаровой Алексей Шипилов открыл вторую десятку – 20-ое место.