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Давыдов.Индекс: у тюменского вице-губернатора второе место в рейтинге кураторов

18 июля 2019, 05:52
Фото: «Наш город»
Давыдов.Индекс опубликовал рейтинг власти за июль текущего года. В индексе политконсультанта есть и представители истеблишмента «тюменской матрешки».

Так, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев занял второе место в рейтинге кураторов внутренней политики в регионах. Он пропустил вперед себя руководителя аппарата губернатора Любовь Совершаеву, занимающую этот пост в Санкт-Петербурге. Заместитель главы ЯНАО Ирина Соколова расположилась на пятом месте. Первый зам Комаровой Алексей Шипилов открыл вторую десятку – 20-ое место.

В индексе губернаторов из представителей «тюменской матрешки» выше всех оказалась Наталья Комарова – на 14-м месте. Тремя строчками ниже расположился Александр Моор. Дмитрий Артюхов заметно отстал – у него 28-ое место.

«Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц», – говорится в сообщении.

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