Раздельный сбор мусора в Тюмени возможен после его экономического обоснования

«Пищевых отходов в нашем мусоре, оказалось, по массе чуть больше 50 процентов. Первое, что мы будем делать своими силами – это организация переработки пищевых отходов и производство технического грунта. Тем более, у нас нет проблем с реализацией, мы сами являемся большими потребителями технического грунта. Что касается раздельного сбора, то я Жанну Сергеевну поддержу. Это тяжелейшая, в том числе,экономическая проблема и за полгода ее внедрить нельзя. К сожалению, пока у нас еще не везде сбор мусора организован. До конца года, думаю, правительство примет какую-то программу, чтобы было понятно, в какие сроки она будет реализовываться. Что касается переработчиков сырья – это очень большая проблема. Желающих работать по некоторым видам вторсырья у нас нет, или практически нет. Виды сырья, которые имеют устойчивый спрос на рынке и хорошо продаются – это ПЭТ-бутылка, черный и цветной металлолом, а также пленочная группа», - пояснил Константин Фрумкин.