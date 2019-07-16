Раздельный сбор мусора в Тюмени возможен после его экономического обоснования

Жанна Злобина ответила, что деньги на ликвидацию свалок на землях лесного фонда и в черте населенных пунктоввыделены. Все эти свалки будут ликвидированы в 2019-2021 годах.
«Контракты по Тюменскому району у нас уже заключены. По каждому району нужно ликвидировать от 15 до 20 свалок. Эта работа уже проводится. Мы сейчас ездим принимать работы по Ишимскому, Казанскому районам. По Тюменскому району у нас будет окончание работ после 20 августа. Если есть такая необходимость, я могу вас пригласить на приемку ликвидации несанкционированной свалки», - ответила Жанна Злобина.
- Будет ли в Тюмени раздельный сбор мусора?
- Раздельный сбор интересует всех. Мы встречались и с общественными организациями и с органами исполнительной власти. У нас даже есть рабочая группа в правительстве по раздельному сбору мусора и по переработке. Многие субъекты экспериментируют, проводят соцопросы по теме кто готов, а кто не готов. Возможно, в 2020 году мы к какому-то раздельному сбору придем. Мы спрашиваем Минприроды, а как будет происходить раздельный сбор, на какие виды он будет делиться? На сухой и мокрый вид отходов? Или поставим на площадки четыре контейнера? Региональный оператор может давать нам предложения о раздельном сборе, и мы можем такое решение принять. Что точно нужно сделать – это организовать раздельный сбор опасных отходов. Я знаю, кто у нас в Тюмени принимает батарейки и ртутные лампы. Практически в каждой торговой сети города есть пункт сбора отходов первого и второго классов опасности.
Сегодня мы готовы к раздельному сбору, главное определить экономическую составляющую. Не будут ли у нас затраты на раздельный сбор отходов превышать сегодняшние расходы. Раздельный сбор, как и во всех регионах у нас будет. Я говорю, что любой гражданин имеет право сдать свои отходы и получить деньги. Список из более, чем 30 предприятий у нас есть на сайте правительства Тюменской области, которые были проверены. У нас есть и такие предприятия, которые принимают у населения малыми объемами пластиковые бутылки и макулатуру.
Генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин поделился своим мнением по поводу раздельного сбора мусора и его переработки.
«Пищевых отходов в нашем мусоре, оказалось, по массе чуть больше 50 процентов. Первое, что мы будем делать своими силами – это организация переработки пищевых отходов и производство технического грунта. Тем более, у нас нет проблем с реализацией, мы сами являемся большими потребителями технического грунта. Что касается раздельного сбора, то я Жанну Сергеевну поддержу. Это тяжелейшая, в том числе,экономическая проблема и за полгода ее внедрить нельзя. К сожалению, пока у нас еще не везде сбор мусора организован. До конца года, думаю, правительство примет какую-то программу, чтобы было понятно, в какие сроки она будет реализовываться. Что касается переработчиков сырья – это очень большая проблема. Желающих работать по некоторым видам вторсырья у нас нет, или практически нет. Виды сырья, которые имеют устойчивый спрос на рынке и хорошо продаются – это ПЭТ-бутылка, черный и цветной металлолом, а также пленочная группа», - пояснил Константин Фрумкин.