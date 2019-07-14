ТОП-3 Тюмени: дорогие котеджи, споры о продаже энергетиков и новость из Тобольска

Уходящая неделя не была такой насыщенной, как предыдущая. В Тюмени наконец наступило настоящее лето, поэтому тюменцы с интересом читали наш новый топ-5 дорогих домов. Кроме этого, интерес к законотворчеству тюменских депутатов не остывает. И очередная новость о скотомогильнике.

Сюжет Тобольск