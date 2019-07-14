ТОП-3 Тюмени: дорогие котеджи, споры о продаже энергетиков и новость из Тобольска

В начале недели стало известно о том, что Тобольская администрация ищет подрядчика, чтобы огородить скотомогильник. Он последнее время вызывает не малый интерес тоболяков и тюменцев, так как имеет потенциальную угрозу заражения окружающей среды, поскольку находится на берегу Иртыша.
Недавно администрацию Тобольска уже оштрафовали за нарушение правил утилизации биологических отходов на 0,5 млн рублей.
Таким образом, на огораживание скотомогильника планируют потратить 3,7 млн рублей.
Интерес тюменцев вызвала статья по обращению регионального координатора «Ассоциации малоформатной торговли» Владимира Панова о планах облдумы ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним. Он категорически против данного законопроекта.
Корреспондент «Нашего города», в своем материале привел доводы обеих сторон. Но для объективности мы решили провести опрос среди читателей. И пока лидирует мнение о запрете. А как вы считаете?
В конце недели мы подготовили интересный анализ тюменской недвижимости. Вышел оригинальный топ-5 дорогих коттеджей общей стоимостью более полумиллиарда рублей. Действительно, красиво жить не запретишь, жалко не всем по карману такие домики.