Тюменская облдума собирается приравнять энергетики к алкоголю?

«Не хочет дума с нами разговаривать. То, что депутаты не запретили такие напитки как «Буратино» хорошо. Вы же понимаете, что это разный товар, как можно сравнивать хлеб с молоком? Энергетические напитки пьют для того, чтобы взбодриться, как например кофе пьют, а «Буратино» - это просто прохладительный напиток. Я был на неделе российского ритейла в мае, меня пригласили на секцию безалкогольных напитков. Там приводили заключения и института питания и медиков. Сам кофеин, который содержится в продуктах, он тонизирующее свойство имеет. Он содержится в больших количествах в кофе, горьком шоколаде», - прокомментировал для «Нашего города» ситуацию Владимир Панов.