Тюменская облдума собирается приравнять энергетики к алкоголю?

По словам Владимира Панова, Тюменская областная Дума решила закрутить гайки, на этот раз в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Законопроект № 1740-06. «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» запрещает их продажу лицам моложе 18-ти лет, а также в праздники, в местах массовых гуляний, в детских, образовательных, медицинских и спортивных заведениях. Другими словами реализацию БТН приравнивает к реализации алкоголя. Инициаторами законопроекта стали представители всех политических партий, представленных в Тюменской областной думе.
Предприниматель считает его спорным, поскольку законопроект требует как минимум всестороннего изучения и профессиональной оценки. Подобные популистские инициативы были отклонены более чем в половине регионов РФ, в том числе и на федеральном уровне, где им был дан обоснованный отказ, как со стороны Правительства РФ, так и профильных комитетов Государственной думы. В Новосибирске, законодательная и исполнительная власти нашли возможность обсудить эту тему, и подобный законопроект был снят с рассмотрения. Не случайно в мае этого года министерством промышленности и торговли РФ Новосибирск был признан лучшим торговым городом страны.
К сожалению, в Тюмени на предложение провести обсуждение данного законопроекта с привлечением экспертов из НИИ Питания РАМН, представителей Минздрава РФ, производителей БТН, председатель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов ответил отказом.
«Что это, страх депутатов перед обсуждением своего законотворчества с профессионалами или просто безразличие к людям, к экспертам, производителям, которые готовы были приехать к нам из Москвы?», - задается вопросом Владимир Панов.
По мнению Панова, вводя запреты и ограничения для товаров, реализация которых не регулируется на федеральном уровне, тюменские областные депутаты ставят в неравные условия предпринимателей, ведущих бизнес в разных регионах.
В свою очередь, депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Глеб Трубин прокомментировал для «Нашего города» законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
«Да, мы авторы законопроекта. Решили внести его на рассмотрение областной думы, поскольку было много обращений родителей. Эти энергетические напитки, они оказывают негативное воздействие как раз на несовершеннолетних, на молодежь. По большому счету пользы от них нет, наоборот они травят наших молодых людей. Причем, мы предлагаем ограничить их продажу только в определенных местах. Например, где проходят спортивные события, а не повсеместно. Производители этих напитков часто проводят рекламные акции, где их раздают бесплатно. Под запрет попадают только те напитки, которые содержат в своем составе таурин и кофеин. В «Буратино» и квасе нет таких компонентов», - говорит Глеб Трубин.
На вопрос корреспондента «Нашего города» о том, были ли использованы данные медицинских исследований о вреде энергетических напитков, депутат ответил следующее.
«Однозначных медицинских решений нет, но проводятся они ангажированными исследователями, которые говорят, что ничего вредного нет, но жалобы родителей на плохое самочувствие своих детей есть. Они перевозбуждены, не могут уснуть. Лоббисты этих продуктов считают, что доходы важнее здоровья наших детей», - уточнил Глеб Трубин.
По словам депутата, около десятка регионов приняли у себя на местном уровне такие законопроекты.
Владимир Панов в свою очередь не согласен с авторами законопроекта.
«Не хочет дума с нами разговаривать. То, что депутаты не запретили такие напитки как «Буратино» хорошо. Вы же понимаете, что это разный товар, как можно сравнивать хлеб с молоком? Энергетические напитки пьют для того, чтобы взбодриться, как например кофе пьют, а «Буратино» - это просто прохладительный напиток. Я был на неделе российского ритейла в мае, меня пригласили на секцию безалкогольных напитков. Там приводили заключения и института питания и медиков. Сам кофеин, который содержится в продуктах, он тонизирующее свойство имеет. Он содержится в больших количествах в кофе, горьком шоколаде», - прокомментировал для «Нашего города» ситуацию Владимир Панов.
Панов считает, что этот закон непроходной, он популистский, его сначала хотели принять в Госдуме, но он не прошел.
«Его начали протаскивать через региональные парламенты. Он затрат из бюджета не требует. Тема, вроде, социально значимая – здоровье детей. Автоматически я начну выступать на эту тему, значит против здоровья детей, а наши депутаты наоборот. Когда я предложил депутатам встретиться и обсудить, они как мыши попрятались. Недостойно это депутатов. Если ты законопроект родил, тогда защищай его», - считает Владимир Панов.
По словам Панова, у нас тема здорового образа жизни часто используется для отвода внимания людей от насущных социальных проблем.
«Потом будет «Молодая гвардия» на этой теме пиариться, они уже сидят руки потирают. Есть сильные энергетики, как Ред Булл, а есть слабые как Flash, который попадает в список энергетиков. В кофе, какао и чае кофеина больше, чем во Flash. Следуя этой логике, давайте запретим продавать в местах массовых гуляний и чай, и горький шоколад. У нас в стране идет все в сторону закручивания гаек. Нужно думать и принимать взвешенные решения», - резюмировал Панов.
По прогнозам предпринимателя, рассмотрение законопроекта дума перенесет на осень, а потом его просто не примут.