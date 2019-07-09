Скотомогильник в Тобольске огородят глухим забором за 3,7 млн рублей

Напомним, в марте 2019 года на территории скотомогильника люди в костюмах химзащиты проводили проверку берегоукрепления реки Иртыш. Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях Тобольска. До 2005 года существовала угроза подмытия территории советского скотомогильника, однако после проведенных работ по укреплению берега ситуацию взяли под контроль.