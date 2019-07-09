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Скотомогильник в Тобольске огородят глухим забором за 3,7 млн рублей

9 июля 2019, 06:58
Фото: «Наш город»
Администрация Тобольска приведет старый скотомогильник в соответствие нормам законодательства. Для этого территорию обнесут забором. Бюджет города выделил на эти цели 3,7 млн рублей.

Из бюджета Тобольска выделили 3,7 млн рублей на работы по приведению в нормативное состояние известного скотомогильника, расположенного по адресу 2-й Свердловский переулок. Подрядчик в течение 3 месяцев должен обнести участок ограждением.

Рабочим нужно будет пробурить 46 ям под столбы, из профнастила сделать глухой забор общей площадью 270 км. м.

Кроме этого, под заграждение будут установлены 66 железобетонных плит. Также проведут и другие работы. В том числе укладку фундаментов, прокладку дороги из железобетона.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор подал в суд на мэрию города, который постановил оштрафовать ее на 600 тыс. рублей. Правда после обжалования сумму снизили до полумиллиона рублей. Специалисты ведомства после обследования скотомогильника нашли множество нарушений.

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Напомним, в марте 2019 года на территории скотомогильника люди в костюмах химзащиты проводили проверку берегоукрепления реки Иртыш. Новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях Тобольска. До 2005 года существовала угроза подмытия территории советского скотомогильника, однако после проведенных работ по укреплению берега ситуацию взяли под контроль.

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