Восемь офицеров из ФСБ скрылись от следствия после разбойного нападения

Следствие подозревает 15 человек в хищении 140 млн рублей. В настоящее время в деле имеется только один эпизод, но следователи предполагают, что участники банды могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.
Журналисты газеты, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в начале июня были задержаны семь человек, которые подозреваются в хищении наличности в банке «Металлург» в Москве. Денежные средства могли принадлежать китайским предпринимателям, работающим в ТК «Садовод».
Как только стало известно о задержании части группы, другие участники предпочли скрыться. В тот момент они были в командировке на Северном Кавказе.