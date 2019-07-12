nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Восемь офицеров из ФСБ скрылись от следствия после разбойного нападения

12 июля 2019, 14:03
Фото: pixabay.com
Большинству фигурантов уголовного дела о разбое сотрудниками спецподразделений ФСБ удалось скрыться. По данным «Новой газеты», восемь подозреваемых могут находиться на Северном Кавказе.

Следствие подозревает 15 человек в хищении 140 млн рублей. В настоящее время в деле имеется только один эпизод, но следователи предполагают, что участники банды могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

Журналисты газеты, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в начале июня были задержаны семь человек, которые подозреваются в хищении наличности в банке «Металлург» в Москве. Денежные средства могли принадлежать китайским предпринимателям, работающим в ТК «Садовод».

Как только стало известно о задержании части группы, другие участники предпочли скрыться. В тот момент они были в командировке на Северном Кавказе.

Материалы по теме
В офис «Красного и белого» вновь пришли из ФСБ и налоговой, но активы уже на Кипре
#Новости#Разбой#Розыск#ФСБ#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25