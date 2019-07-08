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Более тридцати пожаров зафиксировано с июля

8 июля 2019, 11:44
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
С начала июля в Тюменской области зафиксировано 32 пожара. Около 20 из них произошло в жилых помещениях. Пострадал один человек.

В регионе продолжает действовать запрет на посещение лесов и разведению костров на открытой территории. По данным Гисметео, с 10 июля в Тюменской области установится жаркая погода. Температура воздуха повысится до + 34 градусов. Влажность воздуха постепенно снизится с 60 до 40% и будет дуть южный ветер до 10 метров в секунду.

В мае в регионе из-за теплой погоды и сухой травы в Тюменской области пожаров больше, чем в Курганской. Острую ситуацию отметили в ГУ МЧС. Пожарным пришлось отреагировать на 900 сообщений о возгорании из них 162 на площади более гектара. В соседней Курганской области действовал режим ЧС, огонь мог перекинутся на населенные пункты. Огонь распространяется из-за пала травы, по данным фактам вынесено 250 постановлений.

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#Новости#Пожары#МЧС#Александр Мязин#Общество
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