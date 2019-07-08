Более тридцати пожаров зафиксировано с июля

В мае в регионе из-за теплой погоды и сухой травы в Тюменской области пожаров больше, чем в Курганской. Острую ситуацию отметили в ГУ МЧС. Пожарным пришлось отреагировать на 900 сообщений о возгорании из них 162 на площади более гектара. В соседней Курганской области действовал режим ЧС, огонь мог перекинутся на населенные пункты. Огонь распространяется из-за пала травы, по данным фактам вынесено 250 постановлений.