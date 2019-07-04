В Тюмени задержали участников конфликта в ТРЦ «Кристалл»

По словам очевидцев произошедшего в здании ТРЦ «Кристалл», оружие было у четырех мужчин, которые вскоре после начала конфликта с еще одним посетителем скрылись с места происшествия на черном Range Rover и белом Mercedes. В городе был объявлен план «Перехват».