В Тюмени задержали участников конфликта в ТРЦ «Кристалл»

В отдел полиции был доставлен ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения, который из-за личных неприязненных отношений произвел три выстрела из травматического оружия в 40-летнего мужчину.
Сотрудники полиции также задержали еще одно участника конфликта - 28-летнего мужчину, которому и принадлежал травматический пистолет, а также охотничий карабин, который он передал второму фигуранту. Об остальных задержанных пока не сообщается.
По словам очевидцев произошедшего в здании ТРЦ «Кристалл», оружие было у четырех мужчин, которые вскоре после начала конфликта с еще одним посетителем скрылись с места происшествия на черном Range Rover и белом Mercedes. В городе был объявлен план «Перехват».