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В Тюмени задержали участников конфликта в ТРЦ «Кристалл»

4 июля 2019, 05:05
Фото: УМВД по Тюменской области
Сотрудники тюменской полиции установили личности и задержали участников конфликта в ТРЦ «Кристалл», который произошел 3 июля.
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УМВД

В отдел полиции был доставлен ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения, который из-за личных неприязненных отношений произвел три выстрела из травматического оружия в 40-летнего мужчину.

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Сотрудники полиции также задержали еще одно участника конфликта - 28-летнего мужчину, которому и принадлежал травматический пистолет, а также охотничий карабин, который он передал второму фигуранту. Об остальных задержанных пока не сообщается.

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По словам очевидцев произошедшего в здании ТРЦ «Кристалл», оружие было у четырех мужчин, которые вскоре после начала конфликта с еще одним посетителем скрылись с места происшествия на черном Range Rover и белом Mercedes. В городе был объявлен план «Перехват».

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