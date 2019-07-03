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По неофициальным данным, двое подозреваемых в стрельбе в тюменском ТРЦ пойманы

3 июля 2019, 18:05
Фото: «Наш город»
Как сообщают не подтвержденные источники, двое из четырех подозреваемых в стрельбе в ТРЦ «Кристал» были задержаны, но полицейский план «Перехват» еще не снят.
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Тюмень

Как стало известно корреспондентам «Нашего города», двое участников перестрелки в ТРЦ «Кристал» задержаны в ходе плана «Перехват». Данных об окончании операции никто не подтверждает.

Также официальные источники не подтвердили информацию о двух пойманных.

В городе на улицах проводятся проверки автотранспорта.

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Сегодня в районе 15.00 в ТРЦ «Кристал» произошла стрельба, посетители и сотрудники были эвакуированы из здания. Между тем подозреваемые скрылись, перед этим они засветились, попав в поле зрения камерх наружного наблюдения комплекса.

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