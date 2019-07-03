По неофициальным данным, двое подозреваемых в стрельбе в тюменском ТРЦ пойманы

Как стало известно корреспондентам «Нашего города», двое участников перестрелки в ТРЦ «Кристал» задержаны в ходе плана «Перехват». Данных об окончании операции никто не подтверждает.
Также официальные источники не подтвердили информацию о двух пойманных.
В городе на улицах проводятся проверки автотранспорта.
Сегодня в районе 15.00 в ТРЦ «Кристал» произошла стрельба, посетители и сотрудники были эвакуированы из здания. Между тем подозреваемые скрылись, перед этим они засветились, попав в поле зрения камерх наружного наблюдения комплекса.