По неофициальным данным, двое подозреваемых в стрельбе в тюменском ТРЦ пойманы

Сегодня в районе 15.00 в ТРЦ «Кристал» произошла стрельба, посетители и сотрудники были эвакуированы из здания. Между тем подозреваемые скрылись, перед этим они засветились, попав в поле зрения камерх наружного наблюдения комплекса.