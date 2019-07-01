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В Utair опасаются конкурентов, которые могут переманить пилотов компании

1 июля 2019, 13:18
Фото: pixabay.com
В Utair заявили о попытках переманить пилотов, которые переобучаются на деньги корпорации. Многомиллионные траты могут быть неэффективны.

Это следует из годового отчета авиаперевозчика. Конкуренты Utair в настоящее время увеличивают авиапарк лайнеров, при этом у многих из них отсутствуют центры подготовки. В результате пилоты Utair получают выгодные предложения в части заработных плат и графика работы в других компаниях.

Корпорация очень высоко оценивает риски увольнения пилотов самолетов. При этом средняя зарплата в организации около 100 тыс. рублей в месяц. Между тем, финансовые сложности в компании мешают наращивать фонд оплаты труда специалистов.

В конце июня текущего года в Utair решили продать часть активов для финансирования долгов организации. В частности готовится к реализации 50% авиационно-сервисной компании UTG.

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#Новости#Зарплата#Utair#Самолет#Александр Мязин#Общество
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