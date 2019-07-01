В Utair опасаются конкурентов, которые могут переманить пилотов компании

Это следует из годового отчета авиаперевозчика. Конкуренты Utair в настоящее время увеличивают авиапарк лайнеров, при этом у многих из них отсутствуют центры подготовки. В результате пилоты Utair получают выгодные предложения в части заработных плат и графика работы в других компаниях.