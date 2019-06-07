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В Тюмени появится научно-образовательный центр мирового уровня

7 июня 2019, 04:12
Фото: Правительство Тюменской области
«Газпром нефть», Тюменская область и ТюмГУ создадут в Тюмени научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
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Тюмень

Проект тюменского научно-образовательного центра станет одним из 15 НОЦ, которые создаются в рамках федерального национального проекта «Наука» в регионах страны. Цель его создания - объединение научного потенциала «Газпром нефти» и вузов, исследовательских центров тюменской «матрешки».

Кроме того, на базе тюменского научно-образовательного центра планируют выполнять совместные научно-исследовательские проекты, а также разрабатывать технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, «Газпром нефть» давно сотрудничает со всеми крупными вузами.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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