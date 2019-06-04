Новый проект ВТБ позволит увеличить рентабельность зернового направления

«ВТБ уже купил несколько терминалов. Они формируют крупный пакет, который, по всей видимости, будут продавать или управлять самостоятельно. Это будет крупный зернотрейдер, который появится в ближайшее время и у которого будет транспорт, терминалы. Он будет один из крупнейших монополистов. На мой взгляд, сейчас надо больше обращать внимание не на перевозку. Не надо много вагонов зерновозов – они нужны в определенный период времени и их все равно создается дефицит во время уборочной кампании. Это неизбежно всегда, сколько бы вагонов ни было. Правильная государственная политика сегодня – проводить интервенции на закуп зерна, чтобы не дать упасть цене в сибирском регионе», - пояснил Илья Баринов.