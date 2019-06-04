Новый проект ВТБ позволит увеличить рентабельность зернового направления

ГК РТК управляет 68 тысячами вагонов. В группу входят крупнейший в России зерновой оператор «Русагротранс», один из крупнейших операторов по перевозке леса «Транслес» и другие компании. «ВТБ Капитал» оценивал группу компаний, как четвертую в России.
В августе 2018 года банк выкупил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), затем нарастил долю до 33,18%. В феврале 2019 года ВТБ приобрел 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая, в свою очередь, контролирует 51% НКХП. Тем самым, ВТБ приблизился к полной консолидации комбината. В том же месяце банк выкупил у Новороссийского морского торгового порта Новороссийский зерновой терминал.
По словам заместителя губернатора Тюменской области и директора департамента АПК Владимира Чейметова, АО «Русагротранс» является одним из основных операторов подвижного состава, с кем работают сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области. Перевозки зерна железнодорожным транспортом составляют около 30% от общего объема реализации зерна за пределы области.
«Вместе с тем, грузоотправители области пользуются сегодня услугами других компаний имеющих подвижной состав. Покупка контрольного пакета акций одного предприятия другим не говорит о том, что предприятие прекратит оказывать услуги по перевозке зерна железнодорожным транспортом. В этом году правительство Тюменской области заключило с ООО «Технотранс» соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере перевозок зерновых грузов. В случае сбоя работы АО «Русагротранс», ООО «Технотранс» и другие перевозчики смогут дополнительно поставить вагоны», - уточнил Владимир Чейметов.
Новость прокомментировали и наши соседи из Омска. «Из-за того, что у нас, исходя из регламента перевозки грузов на железной дороге, срок годности подвижного состава обрезали до 10 лет, каждый год идет существенное убытие вагонов. Это сказалось на предоставлении подвижного состава сибирским регионам. Этот год был для нас рекордный. Мы перевезли 1,3 млн грузов ж/д транспортом. Если в позапрошлый год в мае мы имели серьезную ситуацию осложнения с вагонами до нового года, то в прошлом сезоне 2018-2019 годов у нас проблем не было. У нас по 400 вагонов в день грузилось зерном, масличными культурами», - рассказал директор ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» Максим Чекусов.
По его словам, Русагротранс сегодня лидер по перевозкам именно зерновых грузов. Он также выразил надежду на то, что они будут увеличивать заказы на приобретение новых вагонов и, соответственно, будет меньше проблем.
«Последние годы и наш омский филиал ВТБ активно работает на аграрном направлении. Будем рассчитывать, что как только сделка состоится, если она состоится, то мы тоже будем иметь определенные преференции в Сибири», - уточнил Максим Чекусов.
Свое мнение по поводу создания ВТБ единого зернового оператора высказал Илья Баринов, генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов».
«ВТБ уже купил несколько терминалов. Они формируют крупный пакет, который, по всей видимости, будут продавать или управлять самостоятельно. Это будет крупный зернотрейдер, который появится в ближайшее время и у которого будет транспорт, терминалы. Он будет один из крупнейших монополистов. На мой взгляд, сейчас надо больше обращать внимание не на перевозку. Не надо много вагонов зерновозов – они нужны в определенный период времени и их все равно создается дефицит во время уборочной кампании. Это неизбежно всегда, сколько бы вагонов ни было. Правильная государственная политика сегодня – проводить интервенции на закуп зерна, чтобы не дать упасть цене в сибирском регионе», - пояснил Илья Баринов.
Положительную оценку возможной сделки ВТБ дал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
«Крупных федеральных аграриев по зерну у нас не так много: Националь, Русагро. В целом у ВТБ активно развивающем IT системы и владеющим вертикально интегрированной инфраструктурой, есть реальные возможности увеличить рентабельность зернового направления за счёт оптимизации логистических потоков и объемов переработки и реализации продукции как на внутренний, так и на внешние рынки», - считает Дмитрий Востриков.
По его мнению, при грамотном руководстве и «расшитии узких мест», с учётом финансовых возможностей инвестора, бизнес-процессы могут быть оптимизированы. Многое будет зависеть от грамотности руководства проекта и стратегии развития аграрного дивизиона.