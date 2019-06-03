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В Тюмени автобус врезался в Toyota. Легковушку от удара отбросило на пешехода

3 июня 2019, 04:17
Фото: pixabay.com
В субботу, 1 июня, у здания главного корпуса ТюмГУ на Республики в Тюмени произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В аварии пострадал пешеход.
Сюжет
Тюмень

По словам водителя автобуса, на выделенную полосу для общественного транспорта заехал автомобиль Toyota Camry, водитель легковушки резко снизил скорость, чтобы пропустить пешехода. Водитель общественного транспорта не ожидал подобного.

Он не мог резко затормозить, так как в салоне автобуса были пассажиры. Автобус врезался в легковушку, водитель которой, после того, как пропустит пешехода, собирался заехать на парковку к главному корпусу ТюмГУ.

В результате автобус врезался в легковушку, которую после удара отбросило на пешехода, после чего Toyota врезалась в припаркованный Nissan.

В ДТП пострадала девушка-пешеход. Пострадавшую врачи скорой помощи увезли в больницу.

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