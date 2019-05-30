Птицефабрика «Пышминская» не смогла оспорить в суде проверку о загрязнении земли

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области, чтобы оспорить результаты проверки и предписание, выданное инспектором после внеплановой проверки. Но суд отказал в удовлетворении заявления.