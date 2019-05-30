nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Птицефабрика «Пышминская» не смогла оспорить в суде проверку о загрязнении земли

30 мая 2019, 10:35
Фото: 1Mi
Птицефабрика «Пышминская» попыталась оспорить в двух инстанциях результаты внеплановой проверки Россельхознадзора. Предприятие отравило фекалиями 24 гектара земли.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области, чтобы оспорить результаты проверки и предписание, выданное инспектором после внеплановой проверки. Но суд отказал в удовлетворении заявления.

Не согласившись с принятым судебным актом, птицефабрика подала апелляционную жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд с просьбой отменить решение Арбитражного суда Тюменской области. Но также получила отказ.

Ранее предприятие отходами производства допустило порчу земель на площади 24,2 гектара. Согласно экспертному заключению ФГБУ «Новосибирская МВЛ», содержание нитратов в почве превысило предельно допустимые значения более чем в 100 раз, а уровень содержания в почве показателей фекального загрязнения признан опасным. Управление обязало фабрику устранить выявленное нарушение.

Материалы по теме
Птицефабрике «Пышминской» грозит штраф до полумиллиона рублей
#Новости#Проверка#Россельхознадзор#Арбитражный суд Тюменской области#Тюменская область#Птицефабрика#Нарушения#Тюмень#Юрий Норицын#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25