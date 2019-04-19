Дело Зыковой в Тюмени передали в суд

Санкция статьи, по которой возбуждено дело в отношении бывшей руководительницы УФНС, предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 4 лет.