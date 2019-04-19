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Дело Зыковой в Тюмени передали в суд

19 апреля 2019, 05:47
Фото: Фото из архива ФНС
Тюменская прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего руководителя регионального УФНС Тамары Зыковой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК ).

По версии следствия, в июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе НДС за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план.

От этого, по информации прокуратуры, зависел рейтинг УФНС, а также размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.

Как уточнили в пресс-службе, по просьбе Зыковой гендиректор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн. рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость.

После этого налоговая направила отчет с завышенными суммами сбора НДС. 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику.

В итоге сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии в общей сумме более 1 млн. рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Зыкова.

Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело в отношении бывшей руководительницы УФНС, предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 4 лет.

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