Дело Зыковой в Тюмени передали в суд

По версии следствия, в июне 2015 года Зыкова, зная о невыполнении управлением задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе НДС за 2 квартал 2015 года, решила «на бумаге» выполнить прогнозный план.
От этого, по информации прокуратуры, зависел рейтинг УФНС, а также размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции.
Как уточнили в пресс-службе, по просьбе Зыковой гендиректор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевел на счет налоговой инспекции 600 млн. рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость.
После этого налоговая направила отчет с завышенными суммами сбора НДС. 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику.
В итоге сотрудники регионального УФНС за «собранные суммы налога на добавленную стоимость» получили денежные премии в общей сумме более 1 млн. рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Зыкова.
Преступление выявило и расследовало РУФСБ России по Тюменской области.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени.
Санкция статьи, по которой возбуждено дело в отношении бывшей руководительницы УФНС, предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 4 лет.