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Пожарные Ялуторовского района готовятся к сухому и ветреному лету

11 апреля 2019, 05:22
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Федеральный отряд противопожарной службы в Ялуторовском районе Тюменской области провел учения по ликвидации природных пожаров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, таким образом проверили взаимодействие спасателей со службами жизнеобеспечения района.
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Тюмень

По сценарию учений, из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в лесном массиве на территории Ялуторовского муниципального района. Сухая погода и сильный ветер способствовали его распространению, огонь создал угрозу жителям села Памятное. Жилые дома селян прилегают к лесному массиву.

На тушение условного лесного пожара прибыли: 81-я пожарно-спасательная часть, Ялуторовское лесничество, полиция, скорая помощь, аварийная служба электрических сетей, служба жилищно-коммунального хозяйства, администрация района.

Начальник 81-й пожарно-спасательной части Иван Парамонов отметил, что пожароопасный сезон не за горами. Выжженным лесам и полям необходимо для восстановления несколько лет.

Отметим, что на территории Тюменской области наступает пожароопасный сезон, в связи с этим жителей региона предупредили об ответственности за возникновение лесных пожаров и разведение костров.

Штраф за нарушение правил разведения костров составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, в случае возгорания лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем тюменцам грозит штраф до 200 тыс. рублей.

В отношении нарушителя может быть возбуждено как административное, так и уголовное дело. Помимо штрафа жители региона за свои деяния могут лишиться свободы на срок от трех до восьми лет.

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#Новости#Ялуторовский район#Лесные пожары#Тюменская область#МЧС#Пожары#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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