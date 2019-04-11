Пожарные Ялуторовского района готовятся к сухому и ветреному лету

По сценарию учений, из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в лесном массиве на территории Ялуторовского муниципального района. Сухая погода и сильный ветер способствовали его распространению, огонь создал угрозу жителям села Памятное. Жилые дома селян прилегают к лесному массиву.
На тушение условного лесного пожара прибыли: 81-я пожарно-спасательная часть, Ялуторовское лесничество, полиция, скорая помощь, аварийная служба электрических сетей, служба жилищно-коммунального хозяйства, администрация района.
Начальник 81-й пожарно-спасательной части Иван Парамонов отметил, что пожароопасный сезон не за горами. Выжженным лесам и полям необходимо для восстановления несколько лет.
Отметим, что на территории Тюменской области наступает пожароопасный сезон, в связи с этим жителей региона предупредили об ответственности за возникновение лесных пожаров и разведение костров.
Штраф за нарушение правил разведения костров составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей, в случае возгорания лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем тюменцам грозит штраф до 200 тыс. рублей.
В отношении нарушителя может быть возбуждено как административное, так и уголовное дело. Помимо штрафа жители региона за свои деяния могут лишиться свободы на срок от трех до восьми лет.