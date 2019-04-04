Тюменскому вип-браконьеру отдать 900 тыс. за лося – не проблема

Чтобы исправить ситуацию с браконьерством, по словам Василия Щепелина, начинать нужно не с тех людей, которых они ловят в лесу, а с детского сада, со школы. Потому что пройдет 15 лет, и это поколение возьмет ружья и направится в лес убивать животных. Поэтому Госохотуправление обязало каждого инспектора проводить на своей территории в районе раз в месяц занятия со школьниками.