Тюменскому вип-браконьеру отдать 900 тыс. за лося – не проблема

Начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин прокомментировал нашумевшую историю с Виталием Красноштановым, когда того с друзьями задержали, по предварительной версии, за незаконную охоту в Курганской области.
«Сейчас этим вопросом занимаются следственные органы. Но этот случай получил большую огласку в прессе, можно предположить, что дело доведут до логического конца. По одной из версий, дело было так, что в одно из охотугодий заехала группа лиц, она незаконно добыла косуль, их взяли с поличным», — ответил на вопрос «Нашего города» Василий Щепелин.
Статья 258 УК РФ предусматривает крупные суммы штрафов или даже срок заключения. Но есть особый порядок, предусмотренный уголовным кодексом, когда человек сразу признает свою вину.
«Наше ведомство подсчитывает ущерб, браконьер его полностью компенсирует и выходит на судебные органы, где по особому порядку его освобождают от уголовной ответственности. Могут выписать еще штраф, браконьер раскаивается, обещает больше так никогда не делать. Мы с этим категорически не согласны, поскольку у нас за год такие «охотники» попадаются не по одному разу», — рассказал Василий Щепелин.
По его словам, их не страшат суммы компенсации за убитых животных. Заплатить почти миллион за добычу — не проблема. Например, браконьера поймали с поличным, он говорит, что не удержался, проезжал мимо и выстрелил. В следующий раз сценарий повторяется.
«Бес попутал, добыл, ну с кем не бывает. Через три месяца опять то же самое. За лося 800-900 тысяч компенсация сейчас, за лосиху еще больше. За косулю — 200-300 тысяч. Если в заказнике — сумма еще больше. Если животное беременное, то штрафные санкции существенно выше», — уточнил Василий Щепелин.
Браконьеров в Тюменской области ловят даже с помощью дронов. Щепелин рассказал, как в Исетске осенью прошлого года их ведомство проводило операцию по поимке браконьров в заказнике «Рафайловский».
«Там несколько въездов было. Дело было ночью, мы ждали в одном месте, браконьеры уходили по другой дороге. Мы запустили летательный аппарат, на нем был установлен тепловизор, увидели машину, людей. Мы проследили их маршрут и поймали с поличным, браконьеры убили косулю», — поделился с журналистами Василий Щепелин.
Чтобы исправить ситуацию с браконьерством, по словам Василия Щепелина, начинать нужно не с тех людей, которых они ловят в лесу, а с детского сада, со школы. Потому что пройдет 15 лет, и это поколение возьмет ружья и направится в лес убивать животных. Поэтому Госохотуправление обязало каждого инспектора проводить на своей территории в районе раз в месяц занятия со школьниками.